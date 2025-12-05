Simón Pedro Barceló: “Hemos invertido cien millones desde la pandemia para tener la mayor capacidad hotelera de Canarias”

El copresidente de Barceló Hotel Group, Simón Pedró Barceló, ha cuantificado este viernes en 20 millones de euros los invertidos por la compañía en el Archipiélago a lo largo de este año. Una suma que se alinea con el ritmo mantenido por la hotelera desde el fin de la pandemia y que ha significado el desembolso de 100 millones de euros en los últimos cinco años, lo que ha permitido a Barceló, según su copresidente, ser “la compañía hotelera con mayor capacidad” en las Islas.

En este 2025, Barceló ha inaugurado Corales Villas, un complejo de 21 villas de dos y tres dormitorios en la localidad tinerfeña de Adeje. “Antes de final de año reabriremos el hotel Contemporáneo en Santa Cruz” de Tenerife, ha avanzado Barceló. El señero establecimiento alojativo de la capital tinerfeña ha sido objeto de obras de mejora y modernización para incrementar su categoría hasta “las cuatro estrellas”.

Foro Canarias

Así se ha expresado durante su participación en un acto organizado por Foro Canarias en el hotel Santa Catalina de la capital grancanaria.¿De cara al futuro? “En estos momentos no tenemos nada sobre la mesa”, ha confirmado el copresidente del grupo hotelero, que, sin embargo, ha aclarado que están “siempre interesados y buscando nuevas nuevas oportunidades”. La creciente inestabilidad en el Caribe por la presión a la que Donald Trump está sometiendo a Venezuela hace ganar enteros a Canarias como activo dentro de la amplia cartera de Barceló Hotel Group.

“Nos ha tocado vivir un momento histórico de muchísima inestabilidad”, ha expuesto Simón Pedro Barceló en referencia a la guerra en Ucrania y el genocidio sionista contra Palestina. “Es un momento especialmente delicado”, ha señalado el copresidente de la hotelera, que se mostró “muy preocupado” por estos y los “muchos otros conflictos” que se reparten por el globo. En contraposición, ha expuesto la colección de “grandes años turísticos y resultados económicos”, que permiten afrontar “cualquier crisis desde una gran fortaleza, sin endeudamiento” y con “gran capacidad” para resistir el viento en contra desde “una situación empresarial muy sólida”.

Manifestaciones pacíficas

En torno a la actualidad, Simón Pedro Barceló calificó como “lamentables” las pedradas recibidas por el coche y la vivienda de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, desde el pasado verano. Sobre estos hechos, denunciados en comisaría y que supuestamente se relacionan con la regulación del mercado del alquiler vacacional, el copresidente de la compañía hotelera ha recordado que existe un derecho de manifestación para todos que debe ejercerse “de forma pacífica”.

Sobre las protestas ciudadanas por la excesiva presencia de viajeros en las Islas, ha señalado que la actividad turística futura será “la que el conjunto de la sociedad quiera que sea”. Es decir, si el conjunto de la población desea menos turismo, así sucederá, pero si la mayoría aboga por que “siga siendo la mayor fuente de riqueza del archipiélago, lo seguirá siendo. Yo no puedo hacer nada más que respetar todas las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas” ha insistido.

Normas de ordenación

Centrándose en el alquiler vacacional, el copresidente de Barceló Hotel Group ha explicado que la convivencia entre “turismo residencial [pisos turísticos] y hotelero” se da “prácticamente en todos los destinos turísticos en el mundo”. No obstante, ha incidido en la existencia de normas de ordenación de las actividades económicas.

“Nos inventamos el urbanismo por motivos muy fundados. Hoy no se le ocurre a nadie plantear una zona industrial al lado de una educativa o meter una fábrica al lado de una área residencial”, ha expuesto.

Ausencia de regulación

Desde ese punto de arranque, el copresidente de la compañía hotelera balear ha señalado que el mal uso o la ausencia de regulación de la ley urbanística sucede que las viviendas residenciales “se convierten en actividad turística, vamos a generar problemas”. Empezando por problemas de convivencia en la propia comunidad de vecinos y en el barrio que terminarán por extenderse “al conjunto de la ciudad”.

Expuso como ejemplo el de Barcelona, “ciudad que más apostó por el turismo residencial y más intentó reducir el turismo hotelero”, ha acabado por dar “marcha atrás” y se encuentra inmersa “en un proceso de eliminación total de la vivienda residencial con uso turístico”. ¿Cuál es su opinión el respecto? “Estoy en la línea de que la vivienda habitual, residencial, no puede convertirse en actividad turística”.

“Si los hoteleros fuéramos influyentes, no habrían proliferados los pisos turísticos” Simón Pedro Barceló — Copresidente de Barceló Hotel Group

Un posicionamiento que encaja con la acusación de los pequeños propietarios de pisos turísticos de las Islas, quienes sostienen que la ley aprobada en Canarias tiene entre sus objetivos el de dejar en manos de los grandes fondos y corporaciones hoteleras todo el beneficio del negocio alojativo. “Si los hoteleros fuéramos influyentes, no habría habido desarrollo residencial turístico”, ha zanjado Simón Pedro Barceló.