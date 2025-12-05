Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy viernes en tu municipio

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Telde en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO EL CARRIZAL, de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Santa María de Guía de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, tiene el gasoil a 0,975€ el litro. En Gáldar, Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, viernes 5 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, CALLE ADELFAS, 187, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,239€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, viernes 5 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,049€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,049€.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 5 de diciembre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,099€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,138€ el litro en la estación PCAN GIL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,095€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,268€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la CEPSA GRAN TARAJAL, que está a 1,279€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 5 de diciembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,980€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,149€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, viernes 5 de diciembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,984€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

