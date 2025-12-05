El precio de la vivienda sube un 12,8% en el último año y marca su mayor crecimiento desde la burbuja

El precio de la vivienda ha registrado en el tercer trimestre una subida del 12,8%, un crecimiento histórico y el segundo más alto en cifras interanuales desde el primer trimestre de 2007, cuando se alcanzó el precio máximo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Comprar una casa ahora es ya cerca de un 21% más caro que hacerlo antes del estallido de la burbuja.

El mercado más caliente es el de la vivienda de segunda mano, donde las subidas interanuales (últimos doce meses) ascienden hasta el 13,4%, mientras los precios de la obra nueva han mostrado una cierta estabilización. Adquirir un inmueble a estrenar era en septiembre un 9,7% más costoso que en el mismo mes de 2024, pero los crecimientos se han ralentizado, es decir, sigue subiendo, pero a ritmos más moderados.

(Próxima ampliación)