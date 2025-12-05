Las tiendas de Canarias abren estos días del 'puente' de la Constitución en diciembre
Los comercios de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y El Hierro podrán abrir los días 6 y 8 de diciembre y solo algunas zonas del Archipiélago podrán tener actividad en los negocios el domingo 7 de diciembre
El adelanto de las compras navideñas en 2025 arrancó el pasado Black Friday(28 de noviembre). Algunos canarios adelantaron sus compras para aprovechar, sobre todo, los descuentos en tecnología, moda y hogar.
El 'puente' de diciembre o de la Constitución es otra oportunidad para acercarse a los comercios para comprar de cara a las fechas navideñas, aprovechando los días 6 y 8 de diciembre en aquellas islas en las que la tiendas y los centros comerciales hayan decidido abrir en los festivos aperturables (un total de diez en todo en el año) autorizados por la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los establecimientos abrirán el domingo 7 de diciembre (no es un festivo), sino aquellos que puedan hacerlo al estar ubicados en Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) coincidiendo con la temporada alta de cruceros o estar ubicados en localidades turísticas.
Las ZGAT tienen un régimen especial que les permite abrir en domingos y festivos, a diferencia del comercio general que solo puede abrir 10 días festivos al año.
Las tiendas y grandes superficies en las ZGAT, como áreas específicas de Las Palmas de Gran Canaria (Mesa y López, zonas de cruceros) y Santa Cruz de Tenerife, pueden abrir todos los domingos y festivos durante la temporada alta de turismo (generalmente de octubre a mayo).
En todo caso, será decisión de cada comercio si quiere o no abrir en las jornadas de domingo y festivos autorizadas para ello.
Apertura de tiendas en Canarias en el 'puente' de diciembre 2025
Los festivos y domingos autorizados a abrir en Canarias en lo que resta de 2025 son los siguientes:
Gran Canaria
En Gran Canaria, los comercios podrán abrir en:
6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.
Lanzarote
Los comercios de Lanzarote podrán abrir en:
6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.
Fuerteventura
En Fuerteventura, los días autorizados serán:
6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.
Tenerife
En Tenerife, las fechas autorizadas son:
6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.
El Hierro
Los establecimientos de El Hierro podrán abrir en:
6 de diciembre, 8 de diciembre y 21 de diciembre.
La Gomera
En La Gomera, las fechas fijadas en lo que resto de año son:
7 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.
La Palma
En La Palma, el calendario queda así:
6 de diciembre, 8 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.
- La Fiscalía investiga si el desvío del barranco de La Ballena se hizo para beneficiar a una promotora
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Detectan en Las Palmas de Gran Canaria el uso fraudulento de una tarjeta PMR para aparcar en zona reservada
- Feria del Aguacate de Mogán: más de cinco mil kilos de «oro verde» se ponen a la venta en Arguineguín
- Una obertura, un concierto de Nia y pantallas gigantes: todos los detalles del encendido navideño de Las Palmas de Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria expropia otra casa más en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena
- Dos detenidos en Las Canteras tras un violento asalto a un paseante