Las tiendas de Canarias abren estos días del 'puente' de la Constitución en diciembre

El adelanto de las compras navideñas en 2025 arrancó el pasado Black Friday(28 de noviembre). Algunos canarios adelantaron sus compras para aprovechar, sobre todo, los descuentos en tecnología, moda y hogar.

El 'puente' de diciembre o de la Constitución es otra oportunidad para acercarse a los comercios para comprar de cara a las fechas navideñas, aprovechando los días 6 y 8 de diciembre en aquellas islas en las que la tiendas y los centros comerciales hayan decidido abrir en los festivos aperturables (un total de diez en todo en el año) autorizados por la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los establecimientos abrirán el domingo 7 de diciembre (no es un festivo), sino aquellos que puedan hacerlo al estar ubicados en Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) coincidiendo con la temporada alta de cruceros o estar ubicados en localidades turísticas.

Compras de Black Friday 2025 / Andrés Cruz

Las ZGAT tienen un régimen especial que les permite abrir en domingos y festivos, a diferencia del comercio general que solo puede abrir 10 días festivos al año.

Las tiendas y grandes superficies en las ZGAT, como áreas específicas de Las Palmas de Gran Canaria (Mesa y López, zonas de cruceros) y Santa Cruz de Tenerife, pueden abrir todos los domingos y festivos durante la temporada alta de turismo (generalmente de octubre a mayo).

30-11-2024 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Mercadillo navideño de El Corte Inglés en Mesa y López | 30/11/2024 | Fotógrafo: Andrés Cruz / Andrés Cruz. LPR

En todo caso, será decisión de cada comercio si quiere o no abrir en las jornadas de domingo y festivos autorizadas para ello.

Apertura de tiendas en Canarias en el 'puente' de diciembre 2025

Los festivos y domingos autorizados a abrir en Canarias en lo que resta de 2025 son los siguientes:

En Gran Canaria, los comercios podrán abrir en:

6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.

Los comercios de Lanzarote podrán abrir en:

6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.

En Fuerteventura, los días autorizados serán:

6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.

En Tenerife, las fechas autorizadas son:

6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.

Los establecimientos de El Hierro podrán abrir en:

6 de diciembre, 8 de diciembre y 21 de diciembre.

En La Gomera, las fechas fijadas en lo que resto de año son:

7 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.

En La Palma, el calendario queda así:

6 de diciembre, 8 de diciembre, 21 de diciembre y 28 de diciembre.