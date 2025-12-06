Los aeropuertos canarios registran este sábado el mayor número de movimientos por el puente de la Constitución con 1629 vuelos

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 5.689 vuelos en este puente de la Constitución, entre este sábado y lunes, siendo hoy el día de más movimientos con 1.629, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En relación a la misma festividad de 2024, los aeropuertos canarios tienen previsto ocho vuelos menos este año, lo que supone una caída del 0,14%.

De esta forma, este viernes, 5 de diciembre, operaron en el archipiélago 1.397 vuelos, lo que implica un incremento del 3% en relación al 5 de diciembre de 2024; mientras que este sábado está previsto que se registren 1.629 vuelos (+25,5%).

Vuelos en los próximos días

Un día más tarde, el domingo, los aeropuertos canarios operarán 1.346 vuelos, lo que implicará una caída del 13,1%; el lunes, 8 de diciembre, también se produce un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, lo que supone una caída del 11,8%.

En cuanto a los recintos aeroportuarios, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.759 operaciones, por delante de Tenerife Sur (1.082), Tenerife Norte (956), César Manrique-Lanzarote (844) y Fuerteventura (630).

Además, La Palma registrará 314 vuelos durante los cuatro días del puente, El Hierro un total de 72 y la isla de La Gomera tendrá 32 operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año.

Por aeropuertos, el que más crece en vuelos en relación al mismo puente de 2024 es Tenerife Norte, que se incrementa en 58 operaciones más, mientras que el que más cae es el de Tenerife Sur, que tendrá 59 vuelos menos en este puente.