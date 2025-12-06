Casa 47: ¿una solución para la crisis de vivienda en Canarias con alquileres un 50 % más baratos que el mercado

El Gobierno español ha presentado recientemente Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que sustituye a Sepes, con un ambicioso objetivo: crear y gestionar viviendas públicas de alquiler asequible en todo el país, incluidas las islas. El nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a una vivienda digna.

Casa 47 gestionará el ciclo completo: urbanismo, construcción, entrega de llaves y gestión del alquiler. Además, ha aprobado una inversión inicial de 100 millones de euros para incrementar el parque público.

Según el Gobierno, con esta iniciativa se movilizan 40.000 viviendas y 2.400 suelos procedentes de la antigua Sareb, con capacidad para construir otras 55.000 viviendas nuevas.

Archivo - Bloque de viviendas. / EUROPA PRESS - Archivo

Cómo funcionan los alquileres: contratos largos y precios asequibles

Contratos de larga duración

Una de las novedades más llamativas de Casa 47 es que permitirá contratos de alquiler de hasta 75 años. En la práctica, el contrato inicial será de 14 años; luego podrá renovarse automáticamente en periodos de 7 años, siempre que se conserven las condiciones de acceso.

El objetivo declarado del Gobierno es dar estabilidad a los inquilinos: de este modo, las preocupaciones cotidianas no giren en torno al alquiler.

Quién podrá beneficiarse: perfil de inquilino

Para acceder a estas viviendas, el hogar debe tener ingresos anuales brutos situados entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Con el valor actual del IPREM, esto supondría ingresos entre aproximadamente 16 000 y 63 000 euros al año.

El Gobierno estima que este umbral permitirá beneficiar al 60 % de la población española, sobre todo a familias de clase media y trabajadora.

Quienes no alcancen ese mínimo podrán recurrir a la vivienda social tradicional, mientras que quienes superen el máximo se espera que accedan al mercado libre.

Precios por debajo del mercado

El alquiler se fijará en función de lo que la ciudadanía puede pagar, no del coste de construcción. Casa 47 garantiza que el alquiler nunca superará el 30 % de la renta media del territorio.

Según las estimaciones del Gobierno, en zonas tensionadas los precios podrán ser un 38 % más bajos que los del mercado libre (ejemplo: Madrid) o incluso hasta un 50 % más bajos en territorios de precios altos, como Málaga.

Lucía Feijoo Viera

En algunos casos prácticos, se ha hablado de alquileres de entre 680 y 690 euros al mes en ciudades como Málaga — frente a más de 1.200 € de media en el mercado libre.

Qué supone para Canarias: potencial, dudas y desafíos

Aunque Casa 47 nace con vocación nacional, su impacto en territorios específicos como las islas merece un análisis particular.

Potencial de alivio ante la crisis habitacional isleña

Canarias sufre desde hace años una elevada presión en el mercado del alquiler. Los precios han subido mucho, mientras los salarios no han crecido con la misma intensidad, y muchos hogares se enfrentan a la precariedad habitacional.

Si Casa 47 incluye las islas en sus promociones, las viviendas públicas de alquiler a precio reducido podrían ofrecer una alternativa real para buena parte de la población: familias jóvenes, trabajadores asalariados, personas con ingresos medios.

Un contrato de larga duración —hasta 75 años— aporta estabilidad, algo especialmente valioso en territorios con alto coste de vida, turismo, estacionalidad laboral y competencia por el alquiler.

I Congreso de Vivienda de Canarias / José Carlos Guerra / LPR

Pero hay incertidumbres importantes

De momento no se han especificado los criterios patrimoniales que se exigirán —más allá de los ingresos por IPREM—, por lo que no está claro hasta qué punto muchas familias canarias cumplirán los requisitos.

que se exigirán —más allá de los ingresos por IPREM—, por lo que no está claro hasta qué punto muchas familias canarias cumplirán los requisitos. No se ha detallado cuántas de las 55.000 viviendas proyectadas (o las 40.000 ya transferidas) llegarán realmente a Canarias. La planificación inicial parece centrarse en ciudades con gran demanda – por ejemplo, Madrid, Málaga, grandes capitales o zonas costeras.

Aunque se menciona que Casa 47 actuará donde haya “zonas costeras, islas y grandes ciudades”, no hay un calendario público, ni una hoja de ruta concreta que asegure promociones en las islas a corto plazo.

¿Serán realmente accesibles para el canario medio?

Dependerá de varios factores: nivel de ingresos, demanda real, disponibilidad de viviendas, y si las comunidades autónomas y ayuntamientos canarios colaboran para facilitar su llegada.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, cartera de la que depende Sepes, junto a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, accionista de refrencia de Sareb a través del Frob / Moncloa

Además, incluso si los alquileres resultan más económicos que el mercado, la alta demanda puede generar largas listas de espera.

Comparativa con la situación actual en Canarias

Para entender cuán relevante puede ser Casa 47 en el archipiélago, conviene considerar algunos datos recientes (previos al anuncio):

En muchas islas, los alquileres han crecido de forma sostenida en los últimos años, con incrementos muy por encima del IPC.

Los salarios medios no han crecido al mismo ritmo, provocando una alta carga del alquiler sobre los ingresos.

La oferta de vivienda en alquiler social o asequible es insuficiente comparada con la demanda, lo que obliga a muchos hogares a recurrir al mercado privado, con costes elevados.

Archivo - Un cartel anunciando un piso en alquiler / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Por tanto, una inyección de viviendas asequibles gestionadas por Casa 47 podría aliviar esa presión, siempre que haya suficiente volumen y una distribución equitativa entre territorios.

Qué se sabe ahora mismo (y qué está pendiente)

Casa 47 ya tiene un fondo de 100 millones de euros para iniciar la compra y construcción de viviendas.

Tiene asignadas 40.000 viviendas y 2.400 suelos procedentes de Sareb con vistas a construir unas 55.000 viviendas nuevas .

. Los contratos de alquiler podrán tener hasta 75 años de duración , con prórrogas cada 14 años.

, con prórrogas cada 14 años. El acceso estará limitado a hogares con ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aprox. 16 000–63 000 € brutos/año).

El alquiler no excederá del 30 % de la renta media del territorio; por ejemplo, se ha hablado de rebajas del 38 % en Madrid o del 50 % en Málaga respecto al mercado libre.

El portal online de Casa 47, similar a un “Idealista público”, estará operativo en 2026.

Lo que aún no se ha concretado:

Cuántas viviendas se destinarán específicamente a cada comunidad autónoma o provincia —incluyendo Canarias.

Los criterios patrimoniales adicionales para acceder a las viviendas públicas.

Fechas exactas de las primeras convocatorias ni ubicación de promociones en islas.

El esqueleto de un futuro edificio de viviendas en construcción en Santa Cruz de Tenerife. | / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Casa 47 supone un giro importante en la política de vivienda en España: contratos de larga duración, alquileres por debajo del mercado y un ambicioso proyecto de vivienda asequible. Para Canarias, podría representar una oportunidad real de aliviar la crisis del alquiler y ofrecer vivienda digna a una gran parte de la población.

Sin embargo, su éxito dependerá de muchos factores: distribución territorial, volumen real de viviendas destinadas al archipiélago, cumplimiento de requisitos, y agilidad en la ejecución.