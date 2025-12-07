El butano será más barato esta Navidad: este será su precio hasta 2026

Los consumidores de Canarias están de enhorabuena, porque el precio de la bombona de butano bajará de forma oficial en Navidad. Esta rebaja llega en un momento clave para miles de hogares del archipiélago. En estas fechas es cuando las familias destinan buena parte de su presupuesto mensual a cenas navideñas, regalos y otros gastos relacionados con las celebraciones de fin de año, cualquier descenso en los gastos básicos se convierte en un alivio directo para la economía doméstica.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha establecido ya el nuevo valor regulado, una actualización que se ha publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El nuevo precio está reflejado en las estanterías y puntos de venta habituales, desde gasolineras hasta distribuidores autorizados.

A lo largo del año 2025, el butano ha experimentado dos momentos muy claros. Desde enero hasta mayo, subió de manera exponencial pasando de los 16,64 euros hasta los 18 euros, y desde entonces, ha mantenido una tendencia a la baja, y esta nueva actualización, supone un respiro para un producto que continúa siendo esencial en muchas viviendas canarias.

Así se regula el precio del butano en toda España

El Gobierno es el encargado de regular el precio de la bombona de butano tradicional, la de 12,5 kg. Aunque el mercado del gas funciona en régimen abierto, este formato cuenta con un precio máximo regulado por el ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de evitar subidas bruscas y garantizar que cualquier consumidor pueda comprarlo para usarlo en su hogar.

La normativa establece que las empresas distribuidoras están obligadas a vender esta bombona al precio oficial marcado, incluso si ofertan otros envases a tarifas no reguladas. Esta protección se aplica para evitar incrementos superiores al 5% por revisión, manteniendo así un control sobre un producto considerado esencial en muchos hogares. Para hacer efectivo el nuevo valor, se toman en cuenta estos factores:

Primero, el precio máximo antes de impuestos, expresado en céntimos por kilogramo. Ese valor se multiplica por los 12,5 kg y se suma el impuesto especial de hidrocarburos y después se aplica el IVA del 21%.

Para establecer el precio máximo, el Gobierno se fija en unos requisitos obligatorios relacionados con el mercado internacional:

Coste internacional del butano y del propano , que componen el GLP envasado.

, que componen el GLP envasado. Precio de los fletes marítimos , es decir, el coste del transporte desde los mercados de origen.

, es decir, el coste del transporte desde los mercados de origen. Tipo de cambio euro–dólar, que afecta directamente al valor de compra de la materia prima.

El coste máximo de la bombona regulada se actualiza cada dos meses, en concreto, el lunes de la tercera semana de los meses impares. Al día siguiente, dicho precio ya se aplica oficialmente en los puntos de venta de bombonas de butano.

Esto será lo que cueste el butano en Navidad

Desde el martes 18 de noviembre hasta el lunes 19 de enero de 2026, la bombona de butano de 12,5 kg costará 15,46 euros, lo que supone un descenso del 4% respecto a la última actualización. Pese a la inflación generalizada, la subida del IPC y el encarecimiento de las materias primas, este producto se ha reducido debido al abaratamiento del transporte internacional.

El Gobierno asegura que el butano no será un problema para los hogares españoles durante la Navidad ni supondrá una carga económica para las familias. Tras haber alcanzado los 18 euros en mayo, las revisiones realizadas desde entonces han reducido su precio de manera constante.