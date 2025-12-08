Canarias multiplica la inversión en tecnología y economía azul

Nuevos sectores se abren paso en el camino de diversificación de la economía canaria. El sector de las nuevas tecnologías, startups y semiconductores y la economía azul, que incluye a todas aquellas actividades que buscan el crecimiento económico a través del uso sostenible de los recursos oceánicos, han disparado su inversión potencial este año. Tanto las empresas que están trabajando en Canarias, como aquellas que podrían instalarse en el Archipiélago, pueden generar en los próximos doce meses una inyección económica que supere los 100 millones de euros de forma conjunta. Una cantidad que nada tiene que ver con la potencialidad de estos sectores el año pasado, cuando se preveía que pudieran recibir solo cuatro millones de inversión.

En concreto, el sector de la economía azul puede mover en el próximo año alrededor de 50 millones de euros –una inversión que multiplica por 50 a la del año pasado– y generar 150 puestos de trabajo en los siguientes 24 meses. En cambio, el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación prevé tener una inversión potencial de 52 millones, una cifra que supera en 17 veces a la cosechada en el pasado ejercicio. Al mismo tiempo, la previsión en cuando a la creación de puestos de trabajo alcanza los 520 empleos.

Así lo recoge la memoria de actividades de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca) que, después de que el Gobierno de Canarias las declarara áreas estratégicas, se ha volcado todavía más en mostrar su potencialidad, disparando el movimiento de empresas, proyectos y agentes internacionales.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, explica que a raíz de la declaración de área estratégica los planes de promoción se configuran de forma 360, es decir, englobando las acciones de manera conjunta, tanto para ayudar a que las empresas canarias de estos sectores salgan al exterior, como para fomentar que conecten con empresas internacionales para colaborar o que estas lleguen incluso a instalarse aquí.

De esta manera, Proexca ha intensificado su actividad en torno a proyectos vinculados a energías renovables marinas, hidrógeno verde, puertos sostenibles y logística avanzada. Durante el primer semestre de 2025 se realizaron ocho acciones, entre las que destacan la visita a Port La Nouvelle (Francia) para adentrarse en el proyecto MAC Blue Supply Chain de eólica marina, o la participación en el World Maritime Week, que se celebró en Bilbao, y que es toda una referencia internacional para los sectores naval, portuario y de energías oceánicas. Además, Canarias también tuvo presencia en WindEurope, el principal evento internacional sobre la energía eólica, en el que la energía offshore, –que tiene un gran potencial para el Archipiélago–, tuvo un papel relevante. Una delegación isleña también se trasladó a la feria Norshipping (Noruega), uno de los principales puntos de encuentro de la industria marítima mundial.

La otra gran locomotora que ha despuntado en el primer semestre del año ha sido el ámbito tecnológico, TIC, startups y semiconductores. En los primeros seis meses de 2025, se registraron 99 leads internacionales, es decir, empresas que han demostrado interés en trabajar con sociedades locales o se han interesado por instalarse en la región. La actividad que se ha desarrollado de la mano de Proexca se ha desplegado en varias direcciones: la atracción de empresas, apoyo al emprendimiento, cooperación con África y proyección de las capacidades del ecosistema canario ante inversores y hubs globales. Entre los eventos se encuentra la participación en Transfiere 2025, con más de 20 entidades canarias bajo una marca conjunta que refuerza el rol del Archipiélago como polo de innovación nacional. También se colaboró con Mauritania, a través de un plan de mentorización para la aceleración de startups mauritanas basándose en la experiencia de startups canarias y se facilitó que incubadoras y aceleradoras mauritanas visitaran el Archipiélago para conocer el ecosistema empresarial canario. El sector isleño también tuvo presencia en ferias internacionales de referencia como Dublin Tech Summit, South Summit y el encuentro Canarias Destino Startup – Fuerteventura, que volvió a conectar a emprendedores de todo el ámbito nacional.

Todas estas acciones y los resultados potenciales de inversión demuestran que la diversificación de la economía todavía tiene mucho camino por recorrer . «En diversificación económica no es que se esté empezando nada, es ya una realidad», valoró Alfonso Cabello. Nuevos sectores económicos despegan cada año y crecen poco a poco. «Ya no es novedad los buenos resultados del sector audiovisual y el tecnológico y la economía azul están cogiendo impulso», recalcó.