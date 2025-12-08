Alerta para los trabajadores canarios: revisa tu nómina porque podrían descontarte dinero en diciembre

"Que no te extrañe que cobres menos en tu nómina de diciembre", así de claro empezaba uno de sus vídeos el asesor laboral Jose Ramón López Martínez (@tu_blog_fiscal). El experto advertía a los trabajadores canarios sobre un ajuste habitual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará sus salarios este mes. Aunque pide mantener la calma, recomienda a los afectados revisar detalladamente los apartados de su nómina para identificar dónde se ha aplicado la reducción.

Muchos trabajadores se llevarán una sorpresa cuando reciban en sus cuentas bancarias su nómina de este mes. Miles de empleados comprobarán cómo su nómina de diciembre será más baja de lo habitual debido a que las empresas están obligadas a realizar una regularización del IRPF antes de que finalice el ejercicio fiscal.

Según explica José Ramón López, las compañías deben aplicar un mínimo exigido en función de la situación personal del empleado y de su sueldo bruto. "Cuanto más alto es el salario y menos cargas familiares tiene, mayor será el porcentaje de IRPF", dice el asesor laboral.

El motivo por el que la regulación del IRPF se hace a final de año

Durante los primeros meses, la empresa aplica una retención estimada del IRPF en base a los datos que el trabajador ha declarado: salario bruto, hijos, estado civil o discapacidad. Sin embargo, a medida que avanza el año, esos cálculos pueden variar por diferentes motivos:

Subidas salariales, pagas extras o pluses no previstos.

Cambios en la situación personal (como el nacimiento de un hijo o la pérdida de deducciones).

Aumentos de jornada o incentivos variables.

Cuando la empresa detecta que la retención aplicada hasta ese momento ha sido inferior a la que corresponde legalmente, debe ajustar el tipo de IRPF en los últimos meses del año para compensar la diferencia. Por eso, muchos trabajadores ven que su salario neto se reduce en diciembre.

Por eso, el cálculo del IRPF se hace en cómputo anual, así que "si ven que se están quedando cortos y tendrían que aplicarte un IRPF superior, lo que hacen en diciembre es subirte el IRPF para que quede cuadrado y se pague por lo menos el mínimo que exige la Agencia Tributaria", detalla José Ramón López"

Cómo saber si te han regularizado el IRPF

El indicador más claro es una subida del porcentaje de IRPF en la nómina. Si en meses anteriores se te aplicaba, por ejemplo, un 12 %, y en diciembre pasas a un 16 %, ese ajuste explica la bajada de tu salario neto. No implica que pierdas dinero, sino que estás adelantando a Hacienda una parte de lo que te correspondería pagar en la declaración de la renta del próximo año.

Según la Agencia Tributaria, la empresa debe garantizar siempre que el tipo de retención no esté por debajo del mínimo exigido según la normativa. Si no lo hiciera, podría recibir una reclamación en la declaración anual del trabajador.

La solución para evitarlo es subir voluntariamente el IRPF

El asesor laboral recuerda que "como trabajador, puedes ponerte el IRPF que quieras siempre que esté por encima del mínimo que exige Hacienda". Sin embargo, advierte de que elevarlo más de lo necesario puede ser ineficiente, pero este dinero no se pierde, porque aunque pagues más durante el año, te lo devuelvan en la declaración de la Renta.

Por tanto, lo recomendable es ajustar el tipo de retención lo más fiel posible a la realidad. Si el trabajador prefiere recibir una devolución mayor en junio, puede optar por retener más; si prefiere disponer de más dinero mes a mes, puede quedarse en el mínimo legal.

Qué hacer si tu nómina baja en diciembre:

Revisa el tipo de IRPF en la nómina actual y compáralo con la de meses anteriores. Confirma con tu departamento de Recursos Humanos si la empresa ha aplicado una regularización. Guarda los justificantes, ya que la subida de la retención se reflejará en la declaración de la renta de 2026. Evita alarmarte: no es una pérdida salarial, sino un ajuste fiscal obligatorio.

Si este diciembre notas que cobras menos, no te preocupes, porque la explicación está en tu IRPF. La bajada del sueldo no es una mala noticia, sino una señal de que la empresa está regularizando correctamente las retenciones antes de cerrar el ejercicio fiscal.