Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en la provincia de Las Palmas

Hoy, lunes 8 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Santa María de Guía de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, tiene el gasoil a 0,975€ el litro. En Gáldar, Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Calle Fernando Guanarteme 82 tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 8 de diciembre, está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL, donde está a 0,969€ el litro. La otra opción está en Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, a la gasolinera OCÉANO SARDINA SUR, donde el litro está a 1,149€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Telde, Calle Alegría 2, en la OCÉANO, que está a 1,149€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa María de Guía de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde el diésel está a 0,975€ el litro. La segunda mejor opción está en Gáldar, a 0,975€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,239€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 8 de diciembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,049€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,095€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,268€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la CEPSA GRAN TARAJAL, que está a 1,279€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy lunes 8 de diciembre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,099€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,138€ el litro en la estación PCAN GIL.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este lunes 8 de diciembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,149€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

