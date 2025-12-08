La propuesta más dura de Yolanda Díaz para solucionar la crisis de la vivienda: tienes riesgo de perder tu casa en algunos casos

La escasa oferta de vivienda en España ha llevado al Gobierno a plantear nuevas propuestas para intentar poner fin a un mercado cada vez más tensionado, y una de las más comentadas ha sido impulsada por Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha realizado unas declaraciones que generan malestar entre muchos propietarios y que, además, también afectarían a quienes estén a punto de heredar una vivienda. Así lo explicaba el creador de contenido @BaiJavier, que ha analizado el impacto de esta medida en redes sociales.

A las propuestas para ampliar la oferta inmobiliaria en España, se ha sumado esta nueva idea de Yolanda Díaz. La ministra quiere que las viviendas heredadas que no se utilicen como residencia habitual puedan pasar a ser de uso público, un movimiento que afectaría directamente a miles de familias en Canarias, que reciben de los padres estos inmuebles.

Además, esto también afectaría a las segundas residencias, por lo que miles de personas que tienen una vivienda para usar durante sus vacaciones en las islas saldrían perjudicadas.

Así es la propuesta de Yolanda Díaz, según BaiJavier

Yolanda Díaz quiere "garantizar el derecho a una vivienda digna" a todos los españoles, y para ello, ha planteado una proposición no de ley que permitiría que el Estado asuma la gestión o propiedad de esos inmuebles para destinarlos a parque público. Según señala, la medida supone un cambio profundo en la concepción tradicional del derecho a heredar. "La casa que tus padres o tus abuelos pagaron con esfuerzo durante años podría dejar de ser tuya", dice BaiJavier.

El planteamiento de Díaz se enmarca en el contexto de la Ley estatal de Vivienda y las diferentes vías que estudia el Gobierno para incrementar el número de viviendas bajo gestión pública. El objetivo es combatir la escasez de inmuebles disponibles y frenar la escalada de precios.

Si esta propuesta sale adelante, cuando un heredero recibe una vivienda y no reside en ella, ese inmueble podría ser destinado automáticamente al uso público. Este modelo, aseguran desde el entorno de Sumar, permitiría ampliar el parque público sin recurrir a grandes inversiones iniciales.

Los expertos en derecho civil recuerdan que la Constitución protege el derecho a la propiedad privada y que cualquier limitación debe estar "justificada y compensada". Además, diferentes leyes establecen protección jurídica sobre las herencias, por lo que una medida de estas características requeriría sería muy difícil de aplicar.