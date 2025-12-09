Adiós a los 400.000 euros del Gordo de Navidad: los ganadores no podrán cobrar la cantidad íntegra del premio

A falta de apenas dos semanas para el sorteo de la Lotería de Navidad, muchas personas apuran sus compras para conseguir los últimos décimos disponibles. Las administraciones trabajan sin descanso ante la enorme demanda, y los pocos números que quedan se exhiben en los mostradores para que los más supersticiosos elijan el que creen que será el próximo Gordo. Lo que muchos no tienen en cuenta es que, si te cae algún premio, Hacienda también se llevará una parte del dinero.

El 22 de diciembre siempre es uno de los días más esperados del año. La Lotería de Navidad es una mañana de ilusión y nervios por saber si tu décimo ha resultado premiado. Mientras sigues el conteo de bolas, siempre surgen las mismas preguntas y entre las más cuestionadas siempre está la misma: ¿cuánto dinero se lleva Hacienda de los premios?

Esta es la retención de la Agencia Tributaria

Las personas que juegan a la lotería deben tener una cosa muy clara, los premios por debajo de 40.000 euros están totalmente exentos, pero a partir de esa cifra, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% sobre la cantidad que supere ese umbral.

La Provincia

Este sistema fiscal se aplica automáticamente en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe directamente la cantidad neta sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cuánto dinero se queda realmente el ganador según el premio?

Para que los jugadores entiendan cómo queda la cantidad final que entra en sus bolsillos, los expertos recomiendan fijarse en cifras concretas. Este año, los cálculos quedan así:

Tercer premio (50.000 euros por décimo): De los primeros 40.000 euros no se tributa nada. Los 10.000 restantes tienen una retención del 20%. Hacienda se queda 2.000 euros y el ganador cobra 48.000 euros .

De los primeros 40.000 euros no se tributa nada. Los 10.000 restantes tienen una retención del 20%. y el ganador cobra . Segundo premio (125.000 euros por décimo): Se tributan 85.000 euros (125.000 - 40.000). La retención del 20% supone que Hacienda se queda 17.000 euros , y el jugador recibe 108.000 euros netos .

Se tributan 85.000 euros (125.000 - 40.000). La retención del 20% supone que , y el jugador recibe . El Gordo (400.000 euros por décimo): Tributan 360.000 euros (400.000 - 40.000). Hacienda se lleva 72.000 euros, y el afortunado termina cobrando 328.000 euros.

El mecanismo es automático, ya que la entidad pagadora ingresa directamente la parte correspondiente a la Agencia Tributaria, por lo que el jugador se libra de gestiones posteriores.

En caso de premios compartidos, Hacienda pide que exista un documento o justificante que identifique a todos los participantes. Cada miembro tributa individualmente solo por su parte, aplicando igualmente la exención de los 40.000 euros proporcionalmente.

Los premios más pequeños están exentos de impuestos

Los décimos y participaciones con premios inferiores a 40.000 euros continúan totalmente exentos. Esto incluye:

Pedrea

Aproximaciones

Terminaciones

Premios menores repartidos por múltiples administraciones

Estos premios siguen considerándose una ayuda económica navideña libre de cargas fiscales.

Gracias al sorteo de Navidad, el Estado recauda cada año cientos de millones de euros, una cifra que aumenta si aparecen números premiados muy repartidos.