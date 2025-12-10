Canarias liderará también en 2026 el crecimiento pese al freno del turismo

La economía canaria se mantendrá más fuerte que la española. Aunque la elevada dependencia del Archipiélago al sector turístico suele considerarse un inconveniente, lo cierto es que este mismo factor impulsa sus principales indicadores macroeconómicos. En términos de Producto Interior Bruto (PIB) el turismo explica que Canarias vaya a presentar este año el mayor crecimiento económico, superando ampliamente la media nacional del 2,9%. En concreto, expandirá su PIB un 3,5% en 2025 y un 2% en 2026 –manteniéndose también entre las regiones con mayor alza económica– según el último informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Los datos coinciden, además, con otras previsiones como la de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, mientras que CaixaBank apunta a una moderación del crecimiento hasta el 2,8% en 2025, aunque todavía por encima de su media nacional prevista (2,4%).

Hay que recordar, no obstante, que 2026 no es un año de fácil pronóstico, más bien al contrario. Las ayudas europeas del Next Generation –el macroplan con el que Bruselas se propuso cambiar la cara a sus regiones tras la pandemia– acaba justamente el próximo año, y con ello tendrá lugar una consecuente caída de la inversión. En el caso de Canarias, los NextGeneration, canalizados en España a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), han supuesto 2.702 millones de euros, de los que 886 millones han sido de ejecución estatal y 1.816, de la Comunidad Autónoma, según los últimos datos del Gobierno central. Fondos que han supuesto, desde 2021, inversiones millonarias en puertos, en infraestructuras de transporte, en reconversión energética de edificios e incluso en Sanidad.

Un refuerzo inversor que decaerá a partir de 2026, con lo que está por ver hasta qué punto frena la economía regional. La fortaleza turística, no obstante, deja a las Islas en mejor posición –siempre en términos estrictamente macroeconómicos– que la mayoría de las demás autonomías del país.

Así, las Islas son una de las únicas cuatro regiones, junto con Baleares, Andalucía y Madrid, donde el PIB crecerá por encima de la media del conjunto de España. Precisamente, Baleares –que también crece un 3,5%– comparte su alta dependencia del turismo. El peso de este negocio se vio reflejado con la pandemia, cuando se cerraron las fronteras y prácticamente desapareció toda actividad en los dos archipiélagos del país. El PIB de Canarias se redujo un 18,8% frente al año anterior y, tras el regreso en masa de los visitantes extranjeros una vez superado lo peor de la pandemia, remontó hasta las primeras posiciones, junto a Baleares, con un crecimiento del 8,6%.

Mientras, el informe de Funcas vincula la fortaleza económica de Madrid –con un crecimiento del 3,3%– al desarrollo de servicios como los profesionales de apoyo a empresas, logísticos y tecnológicos. Por su parte, regiones con un fuerte peso de la industria como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja también se beneficiarán este año del tirón de sectores ligados al programa de fondos europeo Next Generation o a las energías renovables.

Desde BBVA Research (el departamento de análisis del banco vasco) hasta Fedea o Funcas avalan una doble realidad: que en 2026 se acabarán los récords turísticos y que, sin embargo, Canarias seguirá a la vanguardia del crecimiento económico nacional. Pues bien, el Archipiélago registró la mayor subida económica del país del 3,5% al cierre de 2025.

Crecimiento turístico

La tasa de crecimiento del número de turistas es ahora menos de la mitad de la registrada el año pasado. Los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) anotan que en octubre de este año llegaron 34.717 turistas más que en el mismo mes de 2024, una cifra muy inferior a los 110.157 visitantes adicionales que Canarias había sumado entre octubre de 2023 y 2024. Esto quiere decir que siguen llegando más extranjeros en términos interanuales, sí, pero en valores más moderados que van acercando a las Islas a un turismo cada vez más estable y con menos titulares que aluden a «cifras récord» o a los «mejores datos desde antes de la pandemia».

Por otro lado, la actividad en la industria crece de forma modesta –conforme al índice de producción industrial– pese a que el avance en el número de afiliados en el sector es mayor que la media nacional y hay evidencias de una apuesta por la diversificación económica. En cuanto a la construcción, los visados y la licitación, al igual que el empleo en el sector, justifican un avance relativamente intenso incluso en un contexto de crisis de la vivienda y encarecimiento de los suelos.

Previsión 2026

En lo que respecta a las previsiones para el próximo año 2026, el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro calcula una ralentización en todas las regiones. La desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos derivarán en un menor crecimiento en el conjunto del país en donde Madrid (2,3%), Andalucía (2,1%), Baleares (2,1%), Canarias (2%) y Cataluña (2%) repetirán como las mejores. Serán además las únicas comunidades con tasas por encima de la media nacional prevista por la Fundación del 1,9%.

Así, Canarias pasará a ser la cuarta autonomía con mayor crecimiento. El motivo de esta pérdida de puestos en la clasificación –aunque igualmente positivo– es la llegada de turistas muy inferior al observado en los últimos años. Al mismo tiempo, la actividad en el sector de la construcción, según avanza la evolución reciente de visados y licitación, seguirá creciendo a mayor ritmo que la media nacional. Además, la tasa de desempleo se situaría en un 11,7% en media anual, el mejor resultado desde 2007.