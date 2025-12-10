La Fed baja un cuarto de punto los tipos de interés con tres votos en contra

Como se anticipaba, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este miércoles en su última reunión del año recortar un cuarto de punto los tipos de interés. Se trata de la tercera bajada consecutiva tras las de septiembre y octubre y deja los tipos en una horquilla de entre 3,5 y 3,75%.

La decisión llega en un momento en que se han acentuado las divisiones dentro del banco central estadounidense y las dudas sobre cómo actuar ante una economía que envía señales contradictorias. Esa inusual y muy púbica discrepancia había elevado la expectación ante la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto y se ha expuesto con tres votos en contra de la bajada.

Dos querían mantener los tipos como estaban y un tercero, nombrado por Donald Trump, quería que el recorte hubiera sido de medio punto.

Es la cuarta reunión donde la decisión se adopta sin unanimidad pero el desencuentro con tres votos en contra es algo que no se veía desde 2019.

Solo un recorte previsto en 2026

Se esperaban también con interés las indicaciones que el organismo que preside Jerome Powell da sobre el camino que va a tomar con los tipos en 2026, un año en el que de momento solo tiene prevista una bajada.

Sus previsiones económicas actualizadas para ese 2026 han mejorado respecto a las que presentaron en septiembre y ahora anticipan un crecimiento de 2,3% (en vez del 1,8% proyectado hace tres meses y una inflación que bajará al 2,4% (en septiembre calculaban el 2,6%.

El horizonte, no obstante, está lleno de dudas y el comunicado de este miércoles ha recogido esa realidad con un cambio sutil del lenguaje respecto al de las últimas reuniones. Esta vez, al hablar de "futuros ajustes" en los tipos vuelve a añadir la idea de que decidirá "su momento y su alcance".

Las dudas tienen que ver con las incertidumbres económicas pero también pesa la ausencia de algunos datos y estadísticas que, una vez que se conozcan podrían hacer cambiar la hoja de ruta. Y sobre el futuro de las acciones de la Fed pesan también las promesas y esfuerzos de Donald Trump por hacer cambios en un organismo cuya tradicional independencia el republicano está minando.

Trump, que quiere más recortes de tipos para estimular una economía sacudida por su guerra comercial y su cruzada contra la inmigración, lleva meses atacando a Powell. Ha dicho que ya tiene el relevo listo para 2026, un puesto para el que nombre más barajado es el de Kevin Hassett, actual director de su Consejo Nacional Económico.

Además, Trump ha intentado echar a una de las gobernadoras, Lisa Cook, que nombró Joe Biden y aunque los tribunales de momento se lo han impedido el Supremo va a estudiar el caso este mes.

El doble mandato

La Fed, que actúa movida con el doble mandato de contener la inflación en el 2% y lograr el pleno empleo, ha sentido especialmente las fracturas en este momento. La inflación está más alta de lo que debería, algo que tradicionalmente llevaría a mantener inalterados los tipos. A la vez, el mercado laboral renquea. Los datos de empleo de septiembre, que se hicieron públicos con retraso, mostraron que el paro había subido hasta el 4,4%, el nivel más alto desde 2021, y en la revisión de los datos de agosto se acabaron registrando pérdidas de puestos de empleo. Son condiciones que, habitualmente, impulsan bajadas en los tipos.

Es lo que pasó en las reuniones de la Fed en septiembre y en octubre, cuando la Fed aprobó recortes apoyándose en la idea de que hacerlo era necesario ante ese inestable mercado laboral y porque el alza de la inflación que se había temido que dispararan los aranceles de Trump no se había materializado.

Falta de unidad y de datos

Para esta reunión se había ido perdiendo unidad y en discursos e intervenciones al menos 10 de los 19 miembros que participan en la reunión del comité habían expresado dudas de que haya un caso convincente para recortar los tipos. De ellos, cinco se cuentan entre los 12 que tienen derecho a voto.

A una situación ya de por sí compleja se le había sumado la dificultad de no contar con todos los datos económicos. Con el reciente cierre operativo del gobierno se dejaron de recopilar y de presentar algunas estadísticas y será la semana que viene, por ejemplo, cuando se harán públicos los números de empleo de octubre y noviembre y de inflación de noviembre.

Esa ausencia de datos resta también solidez a la ruta de política monetaria que la Fed ha planteado seguir, porque una vez que se presenten los datos retrasados puede caer el andamiaje argumental que ha construido en sus previsiones este miércoles.

No es el único factor de dudas. Si Trump consigue hacer movimientos en la composición del banco central, puede que de nada sirvan las previsiones presentadas este miércoles para 2026. El mandato de Powell expira en mayo, para cuando ya se habrán producido tres reuniones de tipos.