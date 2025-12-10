Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy miércoles en tu municipio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 10 de diciembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Agüimes, en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la gasolinera CANARY OIL tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO EL CARRIZAL de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Gáldar, CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Calle Alegría 2. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Santa María de Guía de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde sale a 0,975€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Gáldar, estación de CANARY OIL, S.L. en CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, donde se puede encontrar el gasoil a 0,975€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 10 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 a la estación de servicio CANARY OIL para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 10 de diciembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,049€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Calle Juan Carlos I 23, a la gasolinera DISA PUERTO DEL CARMEN, donde el litro está a 1,174€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Teguise, Avenida Campo de Golf, en la DISA TEGUISE GOLF, que está a 1,224€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,268€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la CEPSA GRAN TARAJAL, que está a 1,279€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,095€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 10 de diciembre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,099€ el litro. La otra opción está en Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, a 1,134€ el litro en la estación DISA EL CARACOL.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación DISA PUERTO DE LA LUZ, en Avenida de las Petrolíferas, con un precio de 1,174€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,984€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,984€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,984€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

