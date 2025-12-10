La plata está más cara que nunca en Canarias: así se encarecen las joyas en Navidad
La onza del metal ha alzanzado un record histórico en el mercádo internacional a las puertas de Navidad
La plata ha alcanzado niveles históricos en su precio, lo que encarecerá notablemente algunos regalos de Navidad. Este fenómeno es más relevante de lo que parece, ya que muchos objetos de uso cotidiano contienen este metal. Esto incluye dispositivos electrónicos, joyería, e incluso ciertos productos médicos. Por lo tanto, el aumento en el valor de la plata podría impactar no solo en los regalos navideños, sino también en el costo de diversos artículos esenciales.
La escalada del precio de la plata ha sacudido los mercados internacionales. Este martes, el metal ha superado una barrera que hasta hace pocos meses parecía inalcanzable, porque este producto tan usado cada vez alcanza nuevos récords.
En este 2025, la plata ha aumentado su valor en más del 105% y tiene la intención de concluir el año con el mejor rendimiento desde 1979, año en el que creció un 434,79%.
¿Por qué sube la plata ahora? Un cóctel que dispara su valor
La rápida revalorización del metal responde, según los expertos, a una combinación de factores que actúan a la vez, como bajadas previstas de los tipos de interés, movimientos geopolíticos que tensan las cadenas de suministro y un dólar debilitado que empuja a los inversores hacia activos refugio. Además, también existe un elemento clave, la revolución tecnológica.
La fabricación de paneles solares, baterías avanzadas, dispositivos electrónicos y chips requiere cada vez más plata por su alta conductividad. Cada año el mundo demanda más energía limpia y más microelectrónica, y ambos sectores dependen del mismo metal”.
Así nos afecta la subida de la plata
Aunque parezca un movimiento financiero lejano, el encarecimiento de la plata ya se deja sentir en el día a día. Los productos electrónicos que la utilizan desde nuestros teléfonos hasta los nuevos vehículos eléctricos podrían experimentar subidas progresivas si esta tendencia se mantiene.
Uno de los sectores que más notará el incremento será la joyería, porque muchas piezas dependen de este metal precioso. Esta noticia se conoce antes de Navidad, por lo que date prisa si no quieres que suba
La incertidumbre global y la transición energética han convertido a la plata en un indicador de cambio económico. Por eso, los expertos coinciden en que, si los bancos centrales confirman nuevas bajadas de tipos, la escalada podría continuar.
