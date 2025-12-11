Casa 47: la nueva entidad estatal de vivienda que revolucionará el alquiler asequible en España

El Gobierno de España ha dado un paso firme para convertir el derecho constitucional a una vivienda digna en una realidad tangible. A partir de 2026, entrará en funcionamiento Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda que reemplazará a Sepes como organismo encargado de liderar la política pública en materia de suelo y vivienda. Con este movimiento estratégico, el Ejecutivo pretende afrontar la crisis habitacional y consolidar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia.

El nombre “Casa 47” no es una casualidad. Hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A través de esta nueva entidad, se busca precisamente hacer efectivo ese principio, desde una visión integral y transformadora del parque público residencial.

¿Cómo funcionará Casa 47?

Casa 47 será una entidad pública estatal con competencias para gestionar todo el ciclo de vida de la vivienda pública. Esto incluye:

La adquisición y desarrollo de suelo .

. Su urbanización y construcción .

. La comercialización de los inmuebles.

de los inmuebles. Y finalmente, la entrega de llaves a las personas beneficiarias.

Este enfoque integral permitirá aumentar de forma eficiente la oferta de alquiler público asequible y estable, especialmente en las zonas tensionadas y con mayor demanda.

¿Cuándo estará disponible la web de Casa 47 para solicitar una vivienda?

Según ha anunciado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la web oficial de Casa 47 se activará en el primer trimestre de 2026. Será la plataforma digital centralizada desde donde cualquier ciudadano podrá:

Consultar las promociones disponibles.

Verificar si cumple los requisitos.

Presentar telemáticamente su solicitud de acceso a una vivienda de alquiler asequible.

Se espera que esta ventanilla única digital simplifique el proceso y mejore la transparencia y equidad en el reparto de viviendas públicas. Enlace oficial del Ministerio: www.mivau.gob.es.

Condiciones del alquiler: contratos de hasta 75 años

Una de las grandes novedades del modelo de Casa 47 es el tipo de contrato que ofrecerá: alquiler público estable y de larga duración, que puede extenderse hasta 75 años. El sistema se estructura en los siguientes tramos:

Un primer contrato de 14 años .

. Renovaciones automáticas por periodos de siete años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio.

Esto no solo da seguridad residencial a los inquilinos, sino que también permite planificar una vida a largo plazo sin la amenaza constante del desahucio o el encarecimiento de los precios.

¿A quién beneficiará el modelo de Casa 47?

El acceso a estas viviendas estará dirigido a personas con dificultades de acceso a la vivienda libre, con especial atención a:

Jóvenes con ingresos bajos.

Familias monoparentales.

Hogares en situación de vulnerabilidad.

Afectados por emergencias climáticas o desastres naturales.

Por ejemplo, las personas realojadas tras las inundaciones por la DANA en Valencia podrán beneficiarse del nuevo esquema de vivienda pública.