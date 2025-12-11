Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acuerdo del Consejo de Ministros

El Gobierno nombra a la extremeña Leire Iglesias presidenta de la empresa pública de vivienda Casa 47

Es la directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) desde diciembre de 2023

La presidenta de Casa 47 Leire Iglesias.

La presidenta de Casa 47 Leire Iglesias. / EP

El Periódico Extremadura

Mérida

La extremeña Leire Iglesias, directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) desde diciembre de 2023, pasa a ser presidenta de Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, tras el nombramiento el pasado martes por el Consejo de Ministros.

Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda así como de Cultura e Igualdad en la Junta de Extremadura, Iglesias también ha sido diputada en el Congreso en la X legislatura y secretaria general adjunta de la OIJ (2001-2009), organismo internacional que promueve la cooperación iberoamericana, además directora general del INJUVE (2004 -2008).

Procedente del movimiento asociativo, cabe recordar que Iglesias también fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres y directora general de Juventud de la Junta de Extremadura, según lo recogido en la referencia del Consejo de Ministros facilitada en esta semana.

Más parque público

A través de esta nueva compañía, cuyo nombre hace alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna, el Gobierno pretende lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España y anunció que los contratos que firme esta entidad podrán ser de hasta 75 años

