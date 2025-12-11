La gasolina más barata de este jueves en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 11 de diciembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,149€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104. Allí, la estación OCÉANO EL CARRIZAL tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Santa María de Guía de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Gáldar, isla de Gran Canaria, CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy jueves 11 de diciembre, está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL, donde está a 0,969€ el litro. La otra opción está en Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa María de Guía de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde el diésel está a 0,975€ el litro. La segunda mejor opción está en Gáldar, a 0,975€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,149€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la OCÉANO EL CARRIZAL, que está a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy jueves 11 de diciembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,049€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,239€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,059€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 11 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,099€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, DISA EL CARACOL, en Carretera General de Tarajalejo km 16, donde el litro está a 1,134€.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,268€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Casillas del Ángel 132, en la estación REPSOL a 1,279€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,149€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 11 de diciembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.