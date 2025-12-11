Iberdrola arranca el montaje de su 'megaproyecto' eólico en Portugal con una inversión de 350 millones

Iberdrola arranca el montaje de los aerogeneradores del mayor parque eólico de Portugal, en el que concentrará una inversión de 350 millones de euros y que producirá energía suficiente para abastecer a 128.000 hogares -equivalente a la ciudad española de Valladolid-, evitando más de 230.000 toneladas de CO2 al año.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán busca reforzar su apuesta por la electrificación con el este proyecto pionero, contribuyendo a la independencia energética de Portugal. El proyecto, integrado por los parques eólicos Tâmega Norte y Tâmega Sur, se enmarca en la alianza entre Iberdrola y el fondo soberano noruego, gestionado por Norges Bank Investment Management (NBIM). Además, el proyecto contará con un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés).

Iberdrola ha explicado que la hibridación de ambas tecnologías permite que la energía eólica e hidroeléctrica compartan la misma infraestructura de conexión a la red eléctrica, reduciendo los costes de la infraestructura de conexión, acelerando la integración de las renovables y minimizando el impacto medioambiental. Asimismo, el proyecto refuerza el papel del Sistema Eletroprodutor de Tâmega como eje clave en el proceso de electrificación de Portugal.

Situado entre Braga y Vila Real, el parque contará con 38 aerogeneradores Vestas EnVentus V172, los más grandes y potentes del mercado eólico terrestre, con 7,2 megavatios (MW) cada uno, palas de 85 metros y una altura de torre de 114 metros. En conjunto, generará 601 gigavatios hora (GWh) al año y evitará la emisión de 230.000 toneladas de CO2 anuales.

Transporte complejo

El proyecto tendrá también un impacto económico significativo, con la creación de 700 empleos directos en el pico de construcción e implicará a empresas portuguesas como CJR, Conduril, Socorpena, Painhas y Proef. Los componentes se fabrican en distintos países europeos, lo que refuerza el compromiso con la industria europea y la innovación colaborativa. La construcción continuará hasta el tercer trimestre de 2026, y el transporte de todos los aerogeneradores finalizará antes del primer trimestre de ese año.

El transporte de las palas de 85 metros de longitud supone uno de los principales desafíos del proyecto. Más de 110 palas saldrán del puerto de Aveiro en la última fase del traslado hacia la zona de montaje, utilizando un sistema innovador de elevador de palas, una tecnología pionera en Europa que permite realizar la operación con total seguridad.

Este dispositivo posibilita girar las palas vertical u horizontalmente mediante un mecanismo hidráulico que alcanza inclinaciones de hasta 60 grados, facilitando el paso por curvas cerradas, pendientes y otros obstáculos sin necesidad de modificar las carreteras. La solución reduce el impacto ambiental y garantiza la seguridad durante todo el proceso de transporte.

Con este proyecto, Iberdrola refuerza su liderazgo en energías renovables en Portugal, donde ha invertido más de 2.200 millones de euros en la última década y cuenta ya con más de 1.400 megavatios (MW) instalados. La empresa es actualmente la mayor eléctrica de Europa y la segunda del mundo por capitalización bursátil, con un papel clave en la electrificación y el impulso de soluciones sostenibles.