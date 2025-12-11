Singular Bank desmiente que el fondo Warburg Pincus quiera vender sus acciones "en el corto plazo"

Ante los rumores que apuntan a que el fondo de capital riesgo Warburg Pincus —propietario del 90% de Singular Bank— habría dado un ultimátum a la entidad para que se fusione o se ponga en venta antes de 2027, el consejero delegado, Javier Marín, lo ha desmentido. “Nuestra relación es estable; no hay amenazas de venta a corto plazo”, afirmó, y añadió que los datos difundidos “no se conocen ni pueden confirmarse”.

El banquero, CEO de la entidad de banca privada desde el año 2019, aunque también llego a liderar el Banco Santander entre 2013 y 2014, ha aprovechado su participación la jornada 'Las nuevas formas de competencia de la banca', el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, para desmentir estas afirmaciones publicadas durante los últimos meses en prensa. Ademñas, ha indicado que "el banco está en un momento fantástico", con un crecimiento relevante tanto en clientes como en banqueros. La satisfacción del cliente, que menciona con una valoración de “72 sobre 100”, es su principal indicador de referencia.

Así las cosas, la aspiración principal del banco es mantener un accionariado estable y de largo plazo, alineado con su visión independiente. Reconoce que en un mercado con grandes capitales siempre puede aparecer especulación, pero insiste en que el proyecto está pensado para consolidarse en el tiempo.

¿Algunas métricas concretas? El banco avanza a ritmos del 10–12% anual. ¿Previsiones de compras? "La expansión inorgánica no se puede planificar, porque depende de oportunidades externas" ha dicho el CEO, porque "Singular Bank ya alcanza un tamaño donde no vale sumar kilos, sino optimizar tecnología, datos y modelo comercial". Para ello, el banco está afrontando un proceso de transformación apoyado en la tecnología y en la gestión de datos. Destaca que uno de los principales retos de la banca es la explotación eficiente de los datos, y que Singular Bank ya cuenta con una estructura muy organizada para ello, lo que permite ofrecer propuestas personalizadas basadas en miles de puntos de información.

El sur de Europa toma el relevo

A nivel macroeconómico, Marín también se ha pronunciado sobre las líneas de acción que debería tomar la Unión Europea para eliminar ciertos requerimientos de capital, que limita la consolidación bancaria y la creación de “campeones europeos”.

Porque se trata de un sistema normativo, dice, que cristaliza en un bloqueo estructural, especialmente procedente de algunos países como Alemania, que impide avanzar hacia una verdadera unión bancaria y regulatoria. ¿Un ejemplo concreto? "Lo tienen en los obstáculos a las fusiones bancarias, como las trabas impuestas desde 2014 al Fondo de Garantía de Depósitos".

Para él, Europa vive un momento de “oportunidad extraordinaria”, aunque rodeada de tres grandes desafíos. El primero es la guerra "a las puertas de Europa" con Rusia. Le sigue China, un “enemigo económico” cuya fuerza se observa en la industria automovilística y el comercio. Y por último, Estados Unidos, un aliado tradicional cuyo foco geoestratégico se ha desplazado hacia Asia y, más recientemente, hacia América.

Ante estos cambios, el director ejectuivo plantea que Europa debería mirar hacia dentro, reforzar su cohesión interna y recuperar peso en el voto europeo —especialmente el sur—, cuya influencia ha caído respecto al pasado.

Porque a los retos geopolíticos se suman los políticos, que en España se dan con una inestabilidad política, que se refleja en la ausencia de presupuestos y falta de consensos; el educido tamaño medio de las empresas españolas o la falta de recursos destinados a innovación, digitalización y promoción empresarial." España necesitaría líderes que no gobiernen para ganar las próximas elecciones, sino “para dejar un país mejor dentro de 15 años” ha dicho.

Bajo el título de 'Las nuevas formas de competencia de la banca', el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, ha ha tenido lugar este jueves, en el Palau de Congressos de Catalunya, organizado por El Periódico y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thorton y el patrocinio de CaixaBank, Ibercaja, BBVA, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic.