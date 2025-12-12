El PP afirma que el "fracaso" de los fondos europeos solo ha servido para que el Gobierno pueda "sobrevivir sin presupuestos"

El PP ha calificado este viernes la utilización de los fondos europeos Next Generation por parte de España como una "oportunidad histórica desperdiciada" para modernizar el tejido productivo debido al "fracaso evidente" de su gestión por parte del Gobierno. "No se ha conseguido la transformación de la economía española porque se han gestionado muy mal y ha habido que corregir continuamente el plan inicial con rebajas en el nivel de ambición. Para lo que sí ha servido es para permitir al Gobierno sobrevivir tanto tiempo sin presupuestos", ha afirmado Alberto Nadal, vicesecretario de economía del partido.

El principal partido de la oposición reacciona así a la decisión del Gobierno de pasado martes de renunciar a unos 60.000 millones de euros de los créditos europeos asignados a España y de modificar varias de las reformas comprometidas con la Comisión Europea para tratar de tener acceso a los 24.711 millones de euros pendientes en subvenciones y 6.926 millones en préstamos antes de que expire el plazo para ello el próximo 31 de agosto. "Se ha modificado siete veces el plan de recuperación y se ha ido rebajando y restando ambición a las medidas", ha criticado quien fuera secretario de Estado de Energía y de Presupuestos en el Gobierno de Rajoy.

Nadal, en esta línea, ha defendido que el Gobierno debería haber pedido los créditos en paralelo a las subvenciones desde el principio del plan en 2021, porque ello le habría permitido ofrecer financiación en condiciones favorables a autónomos, pymes y empresas en 2022 y 2023, cuando el Banco Central Europeo (BCE) endureció la política monetaria para combatir la espiral inflacionista provocada por la salida de la pandemia y la guerra de Ucrania. "Se renuncia porque se diseñó mal desde el principio y por la debilidad parlamentaria" del Ejecutivo, que dificulta aprobar las medidas comprometidas con Bruselas, ha sostenido.

Efecto presupuestario

El problema de fondo, ha afirmado Nadal, es que el plan de recuperación español estuvo mal planteado y ejecutado desde el principios, en buena medida por motivos "ideológicos", pero también porque su objetivo era que sirviera "para que el Gobierno viviera bastante bien desde el punto de vista presupuestario". Así, ha criticado que "Moncloa lo centraliza todo" desde el principio y también ha denunciado que el Ejecutivo fijó por ley que los fondos se pudieran transferir entre ministerios sin pasar por el Parlamento para superar el contratiempo de su dificultad para aprobar presupuestos del Estado (los últimos en vigor son de 2023).

La consecuencia de todo ello, ha argumentado el dirigente popular, es que España es el sexto país de los 27 de la Unión Europea que ha recibido un porcentaje más bajo de los fondos que le fueron asignados (43% al cierre de 2024) y el séptimo con un porcentaje menor de fondos efectivamente gastados (19,5% de los asignados: 31.821 millones de euros). El resultado, ha continuado, es que la productividad por empleado es un 0,9% inferior a la de 2018, la inversión privada real (teniendo en cuenta la inflación) un 5,1% menor que en 2019, y la inversión pública de 2025 será las más baja de la UE.

En esta línea, Nadal ha descartado que el PP vaya a facilitar la aprobación parlamentaria de algunas de las reformas pendientes comprometidas con el Ejecutivo comunitario. Así, ha descartado rotundamente que vaya a apoyar la equiparación fiscal del diésel con la gasolina y ha avanzado que en otras medidas, como la ley de industria, su posición dependerá de que el PSOE se avenga a aceptar en la tramitación parlamentaria los cambios que proponga el PP para mejorar la norma.