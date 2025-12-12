El REF canario pasa con éxito el examen al que lo sometió Bruselas

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) ha aprobado el informe del Grupo del Código de Conducta de Fiscalidad Empresarial por el que finaliza el análisis de los regímenes fiscales especiales aplicables a Canarias. La conclusión cerró el análisis de la Zona Especial Canaria (ZEC) y resto de incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de forma positiva al advertir la inexistencia, o el impacto limitado, de actividades móviles y estructuras no alineadas con actividad económica sustantiva. En otras palabras, el aprovechamiento de los incentivos fiscales se ve reflejado en la producción de bienes y la prestación de servicios, que ha creado hasta la fecha en las Islas más de 914 empresas, con 12.000 puestos de trabajo y con una facturación de más de 3.400 millones de euros, contribuyendo con en torno al 1-2% del PIB de Canarias o en torno a un 5% si se tiene en cuenta solo las actividades permitidas.

Hay que destacar que el análisis del Grupo del Código de Conducta difiere del análisis del régimen de ayudas de Estado. Este último es aquel que analiza la compatibilidad con las reglas de ayudas de Estado y competencia europeas, mientras que el del Código de Conducta trata de limitar que los Estados compitan entre sí de forma agresiva, perjudicándose mutuamente en su recaudación fiscal y, en definitiva, en el Estado de Bienestar. En este sentido, el Código de Conducta permite la existencia de incentivos fiscales siempre que no estén basados en estructuras meramente artificiales sin empleados ni activos.

Cumplir con los requisitos de sustancia europeos no solo permite mantener el régimen, sino que es positivo para la economía canaria. “Tiene todo el sentido, pues si lo que queremos es crear empleo real en Canarias, esto solo puede conseguirse a través de actividades reales sustantivas, no a través de dinero que entra y sale y no genera valor añadido en el empleo y en el territorio local. Estamos muy contentos de que en Europa se nos vea como ejemplo de régimen fiscal legítimo en ese sentido”, señaló el presidente del organismo supervisor de la Zona Especial Canaria. “Creo que fuimos uno de los primeros regímenes del mundo en basarnos en la sustancia y en los nuevos estándares internacionales, lo que en los primeros años limitaba nuestra competitividad frente a otros territorios agresivos. Pero ahora que los países se han puesto serios en limitar a los paraísos fiscales, nuestra estructura basada en sustancia y control nos está haciendo crecer más que nunca”, concluyó Hernández.