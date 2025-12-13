Plus Ultra, de pionera en vuelos China-Canarias a protagonista de una investigación judicial

Cinco años después de un acontecimiento histórico en la aviación comercial entre Asia y Europa, Plus Ultra se encuentra en el epicentro de una investigación por presunto blanqueo de capitales que ha llevado a la detención de sus máximos directivos y al registro de sus oficinas en Madrid por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En 2020, en pleno inicio de la pandemia de covid-19, Plus Ultra protagonizó uno de los momentos más destacados en la historia aeroportuaria de las Islas Canarias: la operación logística que permitió el primer vuelo directo sin escalas desde China a las Islas con material sanitario. La operación fue negociada, en aquel entonces, por Óscar Trujillo y Antonio Olivera, según diversas fuentes periodísticas y archivos oficiales, en colaboración con la empresa intermediaria One Airways.

Hito en plena pandemia: China-Canarias con material sanitario

A comienzos de abril de 2020, cuando el covid-19 tensionaba las cadenas de suministro en todo el mundo, las autoridades del Gobierno de Canarias adjudicaron, mediante un procedimiento de urgencia, un contrato para traer material sanitario desde Shanghái (China) hasta Gran Canaria.

El contrato fue asignado a la empresa One Airways, que a su vez subcontrató a Plus Ultra para que operase el vuelo con su flota de Airbus. Ese avión, adaptado para carga, aterrizó en el Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) con mascarillas FFP2 y equipos de protección para el personal sanitario en un momento crítico en que los suministros escaseaban en Europa.

El vuelo fue celebrado públicamente por el entonces presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, como un “logro sin precedentes” que alivió la tensión en hospitales insulares.

Investigaciones periodísticas posteriores señalan que la operación se realizó por debajo de los costos normales del mercado, con los vuelos a China saliendo a pérdidas para la aerolínea.

Plus Ultra en cifras: un crecimiento atípico

Según documentos oficiales depositados ante el Congreso de los Diputados, Plus Ultra pasó de una facturación de 63,5 millones de euros en 2019 a 94 millones en 2020, un incremento que la compañía atribuyó a su actividad de transporte de material sanitario y repatriación de pasajeros durante la pandemia.

Además, registros de Aena reflejan que Plus Ultra realizó 58 vuelos entre España y China entre abril y diciembre de 2020, situándose incluso por delante de aerolíneas mucho más grandes como Air Europa en ese periodo de vuelos especiales.

Este crecimiento fue especialmente llamativo considerando que la aerolínea, antes de la pandemia, tenía una presencia modesta en el mercado aéreo español, donde representa una participación inferior al 1 % del total de operaciones según datos comparativos de tráfico aéreo general.

¿Quiénes negociaron esta operación?

El intermediario principal de la operación fue Antonio Olivera, que había defendido en varias comparecencias públicas la actuación como una operación “eficiente y ejemplar” en condiciones de caos logístico global. Sin embargo, su relato ha sido cuestionado recientemente por contradicciones en sede parlamentaria y por informes oficiales que detallan contactos continuos con otros intermediarios durante la negociación.

Por su parte, Óscar Trujillo — vinculado a la estructura empresarial y negociadora de los vuelos — aparece mencionado en distintas crónicas periodísticas y documentos sobre la operación, aunque con menor presencia mediática en los desarrollos judiciales actuales.

La investigación actual: detenciones y registros

El 11 de diciembre de 2025, agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil entraron en la sede de Plus Ultra en Madrid para registrar documentos y equipos electrónicos como parte de una causa que investiga presunto blanqueo de capitales vinculado al uso de fondos públicos y operaciones financieras internacionales.

En esta operación, han sido detenidos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el consejero delegado, Roberto Roselli, ambos señalados como posibles responsables de irregularidades.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, se encuentra bajo secreto de sumario, lo que limita los detalles públicos disponibles, pero fuentes judiciales mencionan indicios sobre posible desviación de ayudas públicas para operaciones no justificadas así como movimientos financieros en Francia y Suiza vinculados con estructuras más amplias de origen latinoamericano.

El rescate de 2021 y el debate político

Plus Ultra ya había estado bajo escrutinio en años anteriores tras recibir 53 millones de euros de apoyo público en 2021 — un rescate concedido por el Gobierno español mediante el fondo de respaldo a empresas estratégicas (FASEE) gestionado por SEPI.

Ese rescate, que fue defendido por las autoridades en su momento como medida para salvaguardar empleo y continuidad de operaciones, fue objeto de varias denuncias judiciales por presuntas irregularidades en su concesión, aunque la causa fue archivada inicialmente al no encontrarse indicios suficientes de delito.

Ahora, con la nueva causa abierta por presunto blanqueo de capitales, se reavivan las dudas sobre la gestión de esas ayudas y la transparencia en la gestión empresarial de Plus Ultra.

Evaluación de expertos y contexto europeo

La operación de vuelos cargados de material sanitario desde China a Canarias fue posible gracias a flexibilizaciones regulatorias impuestas por las autoridades europeas de aviación como EASA (European Union Aviation Safety Agency) y el organismo estatal AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que facilitaron autorizaciones exprés para vuelos de carga excepcionales durante la crisis.

Investigaciones académicas europeas sobre logística y gestión de crisis señalan que la red de suministro global estuvo sometida a tensiones sin precedentes durante la primera ola de la pandemia, y que las soluciones logísticas extraordinarias — incluidos vuelos directos desde Asia — fueron determinantes para aliviar la escasez de productos sanitarios en varias regiones.

La encrucijada de Plus Ultra

Hoy, Plus Ultra se halla en una encrucijada: pasó de ser una aerolínea emergente con un papel destacado en la respuesta logística canaria de 2020 a enfrentarse a una investigación judicial de alto perfil, con implicaciones sobre su gestión financiera, su uso de ayudas públicas y las decisiones que marcaron su crecimiento en los últimos años.

La historia de la conexión China-Canarias con material sanitario sigue siendo un elemento clave en la narrativa pública de la aerolínea, pero ahora forma parte de un contexto más complejo de evaluación política, judicial y social sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en situaciones de crisis sanitaria.