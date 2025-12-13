¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy sábado?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio H2EXAGON NORTE en Moya, isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 13 de diciembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, Calle Fernando Guanarteme 82, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,149€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en Calle Alegría 2. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR en Calle Fernando Guanarteme 82, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 de Telde a 1,149€ el litro.

La estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en el municipio de Agüimes es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes a 0,969€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en Moya a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,239€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy sábado 13 de diciembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,049€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,059€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,095€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,099€ el litro, seguida por la estación DISA EL CARACOL de Carretera General de Tarajalejo km 16 del municipio de Tuineje a 1,134€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,268€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 de Tuineje a 1,279€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 13 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,980€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,149€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 13 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,984€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,984€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,984€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

