Negociación de madrugada
La UE autoriza 143 días de capturas para los pescadores del Mediterráneo, sin requisitos ambientales extra
La propuesta inicial de la Comisión Europea era de 9 días, lo que ha hecho que la negociación haya sido "francamente difícil", según el ministro Planas
Redacción
Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han cerrado en la madrugada de este sábado el acuerdo de las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo, así como los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 jornadas. "Después de dos días de trabajo (...) hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", ha dicho en un vídeo compartido con los medios de comunicación el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, añadiendo que este año había sido una negociación "francamente difícil", ya que se partía de 9,7 días en la propuesta inicial de la Comisión Europea.
"Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado", ha recalcado.
El ministro también ha adelantado que "este año no habrá nuevas medidas selectivas" y que "únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días".
