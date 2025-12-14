Extremadura: un campo abierto a la transformación

El potente tejido agroalimentario extremeño es uno de los principales motores de la economía regional. El sector agrario y la industria de alimentación y bebidas, sin incluir la vertiente comercializadora, concentran en conjunto en torno al 11% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional y del 13% del empleo, porcentajes que duplican el promedio nacional. Datos que muestran la relevancia que tienen estas actividades en una comunidad autónoma que ha figurado tradicionalmente entre las despensas del país, pero que ha estado lastrada por la falta de una industria transformadora acorde con su potencial productor. De territorio extremeño salía la materia prima que luego se transformaba en factorías fuera de él, lo que impedía retener gran parte de la riqueza generada en la cadena de elaboración de alimentos. Un vacío que se ha tratado de ir llenando en las últimas décadas de la mano de iniciativas empresariales, frecuentemente emprendidas por cooperativas, que tienen un gran peso en Extremadura.

Es el caso del tomate para industria, del que desde hace mucho tiempo Extremadura es la mayor productora de España, con más de 20.000 hectáreas de superficie y una quincena de industrias transformadoras. De este fruto se cosechan alrededor de dos millones de toneladas anuales, lo que supone que cerca del 80% del tomate para industria español tiene origen extremeño. Utilizado para elaborar concentrados, salsas, purés o zumos, el 85% se exporta fuera de las fronteras nacionales. Va a parar prácticamente a toda Europa, con Alemania a la cabeza, por encima de otros destinos como Francia, Reino Unido o Italia. Un sector sobre el que se cierne ahora una creciente competencia de concentrado chino.

También tiene un cariz netamente exportador la fruticultura extremeña. La cereza del Jerte, con una denominación de origen propia, es quizás la referencia más conocida, pero las exportaciones de fruta recogida en la región sobre todo de hueso (nectarina, ciruela o melocotón) acaba en lineales de todo el planeta.

Por otro lado, los cultivos intensivos y superintensivos han experimentado una formidable expansión. Entre ellos los de almendro y, sobre todo, de olivar, espoleados estos últimos por el incremento del precio del aceite que se registró en campañas anteriores. Esta se prevé obtener unas 80.000 toneladas de aceite de oliva, pero en la comunidad autónoma (tercera mayor productora tras Andalucía y Castilla–La Mancha) se han llegado a superar las cien mil en su ejercicio récord. Es otro importante capítulo del comercio exterior extremeño, que en esta ocasión tiene a Italia como principal comprador. El país transalpino adquiere mayormente producto a granel, si bien cada vez son más las almazaras extremeñas que venden aceites gourmet, de zonas como Gata-Hurdes, situada en la provincia de Cáceres, o de la de Monterrubio de la Serena, en la de Badajoz.

Arroz (en el que es segunda potencia a nivel nacional), maíz (tercera), aceituna de mesa, o tabaco (en los campos extremeños se cultiva el 98% del nacional) son otros subsectores claves para la agricultura autonómica.

En cuando a la ganadería, Extremadura destaca por sus producciones en extensivo, que aprovechan la importante extensión de dehesa con la que se cuenta. Tiene importantes censos de porcino, bovino y ovino. El de este último es el mayor de todas las comunidades, con cerca de 3,5 millones de cabezas y también se lidera el de porcino ibérico, el de mayor calidad, con cerca del 40% del total español. La inauguración de un gran complejo del ibérico en 2023 en la localidad pacense de Zafra, con una inversión de unos 27 millones, ha supuesto un importante avance en su transformación.

Y más allá del aprovechamiento cárnico del ganado, la Torta del Casar, o los Quesos de la Serena, Ibores y Acehúche, (todos con marchamos de calidad protegidos) son exponentes de la variedad y calidad de los quesos que se elaboran en Extremadura, una región que alberga cada año en Trujillo el principal certamen quesero de España. Tampoco hay que olvidarse de otros dos productos de origen animal: la miel y el polen, en una región que es la que más colmenas sumas del todos el país.