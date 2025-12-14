Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy domingo en tu municipio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, domingo 14 de diciembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Agüimes, en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la gasolinera CANARY OIL tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO de la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Moya, Carretera General del Norte km 13, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, a la gasolinera OCÉANO SARDINA SUR, donde el litro está a 1,149€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Telde, Calle Alegría 2, en la OCÉANO, que está a 1,149€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Ingenio, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el diésel está a 0,975€ el litro. La segunda mejor opción está en Moya, a 0,975€ el litro en H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy domingo 14 de diciembre, está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL, donde está a 0,969€ el litro. La otra opción está en Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, domingo 14 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,049€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,049€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,239€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,059€ el litro.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,268€ el litro. Otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL a 1,279€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, domingo 14 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,099€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, DISA EL CARACOL, en Carretera General de Tarajalejo km 16, donde el litro está a 1,134€.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,149€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,984€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, domingo 14 de diciembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

