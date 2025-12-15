Crecen las casas heredadas pero los precios frenan las compraventas

Convertirse en propietario de una vivienda a través de una herencia es cada vez más habitual en Canarias. La cantidad de inmuebles que llegan a manos de sus nuevos poseedores por medio de una sucesión está en su cifra más alta de los últimos 18 años y solo entre octubre de 2024 y octubre de 2025 ha aumentado casi un 10%. Las razones son claras. Por un lado, el envejecimiento poblacional, y por otro, la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el Archipiélago, que ya no constituye un factor que frene a los legatarios a la hora de aceptar los bienes que les dejan sus familiares. Al mismo tiempo, las compraventas caen un 11% en octubre y encadenan tres meses a la baja. Un frenazo del mercado motivado por la exigua oferta y unos altos precios que están ya al alcance de muy pocos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este lunes los datos vinculados a la transmisión de derechos de la propiedad hasta el mes de octubre. Unos datos que reflejan que nunca antes habían cambiado de manos a través de una herencia tantas viviendas como este año. Por primera vez, la cantidad de inmuebles legados ha superado los 5.000 en los primeros diez meses y constituye la cifra más alta desde que este organismo publica los datos. Aun así, todavía constituyen un porcentaje limitado del total de las transacciones de viviendas, el 15% de las más de 34.000 que se han registrado en este periodo en el Archipiélago. Pero si los precios del mercado inmobiliario continúan al alza, escapándose de la capacidad del bolsillo medio canario, no es tan descabellado pensar que, poco a poco, vayan ganando posiciones quienes se convierten en propietarios tras un fallecimiento.

Sobre todo si se tiene en cuenta que no falta mucho para que comience lo que ya se ha llamado Gran Sucesión, es decir, la herencia que los pertenecientes a la generación Baby Boom dejarán a sus hijos, los milenial. Una gran transmisión patrimonial –que muchos ven como la más sustanciosa de la historia y, posiblemente, la última de esta envergadura– ya que los hogares con cabezas de familia de más edad han podido acaparar mayor riqueza que los más jóvenes. Los motivos son varios: crecimiento económico, estabilidad en el empleo y un mercado inmobiliario con mayores facilidades. Porque si por algo está conformada la riqueza de los boomers es por viviendas.

Envejecimiento poblacional

Lo cierto es que la dinámica demográfica no perdona. El envejecimiento poblacional avanza y es lógico que cada vez se produzcan más fallecimientos. Con lo que las herencias irán en aumento en los próximos años. Como también lo hace la donación de viviendas, otro de los datos que permite analizar la estadística del INE. En los primeros diez meses del año se han registrado 1.136 donaciones de casas en Canarias. Operaciones que en el último periodo también han estado en auge en el Archipiélago. Los motivos, de nuevo, están vinculados a la vorágine del mercado inmobiliario, la riqueza acaparada por los boomers y la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Una bonificación que recuperó el Gobierno regional en 2023, y que ha supuesto su práctica supresión en operaciones como el traspaso de una vivienda de padres a hijos o la entrega del dinero necesario para aportar la entrada para comprar un piso.

Y mientras este tipo de operaciones están al alza, la compraventa de viviendas se resiente. En octubre este tipo de transacciones inmobiliarias cayeron un 11% en las Islas, bastante por encima del 2,5% que se redujeron a nivel nacional. A lo largo de todo ese mes, se vendieron 2.285 casas en Canarias, frente a las 2.569 del año pasado. Este es el tercer mes consecutivo en el que los datos bajan y los expertos ya avisan de que los altos precios –que han subido como la espuma en los últimos años- están frenando ya el mercado. El motivo es sencillo, el coste del metro cuadrado se ha incrementado tanto –hasta los 2.253 euros según el Portal Estadístico del Notariado– que el bolsillo medio de los canarios ya no puede pagarlo y se registran menos operaciones. Una circunstancia que se une con la falta de oferta que ya venía ralentizando los números.

A pesar de estos traspiés –en tres meses consecutivos algo no demasiado habitual en los últimos años en los que el mercado inmobiliario ha vivido un auténtico boom– el cómputo anual sigue siendo todavía positivo. 21.552 casas han sido adquiridas en los primeros meses del año. Son 229 más que las de hace un año, pero el margen se va estrechando.

A nivel nacional, el descenso interanual de la compraventa de viviendas en octubre fue consecuencia, exclusivamente, de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 12%, hasta las 14.464, registrando su mayor retroceso desde mayo de 2024.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,5%, hasta las 53.325 operaciones, su mayor cifra en cualquier mes desde el inicio de la serie histórica, en 2007. Sin embargo, esto no es lo que ha ocurrido en las Islas donde ha descendido tanto la vivienda nueva como la de segunda mano.