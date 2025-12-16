El Bizum de tu tío como aguinaldo ya no pasará desapercibido para la Agencia Tributaria: Hacienda endurece su control desde el 1 de enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los pagos realizados a través de Bizum estarán más controlados que nunca. Hacienda pondrá el foco en estas transferencias de dinero instantáneas, que en muchos casos se utilizan como medio de pago habitual para actividades cotidianas, como pagos a trabajadores autónomos, evitando hasta ahora una supervisión fiscal directa. El Fisco no solo se centrará en el importe de cada operación, sino en la frecuencia y el patrón de las transferencias.

Con esta nueva normativa, la Agencia Tributaria pretende reforzar el control sobre los movimientos económicos digitales y detectar posibles fraudes, especialmente aquellos vinculados a ingresos no declarados. El objetivo no es limitar el uso de Bizum, sino evitar que se convierta en una vía para eludir obligaciones fiscales y garantizar una mayor transparencia en las transacciones. Los contribuyentes que reciben dinero de clases particulares, alquileres sin declarar o ventas recurrentes estarán bajo el radar de Hacienda a partir de 2026.

La Agencia Tributaria ya controla estos Bizum

Hasta el 31 de diciembre de 2025, Bizum no está sujeto a tributación directa. Sin embargo, se establecían controles para las transferencias que superen los 3.000 euros. Actualmente, los bancos están obligados a informar a la Agencia Tributaria sobre las personas físicas que reciban más de esa cantidad en un mes o que realicen 30 o más operaciones mensuales.

Lo que vigila Hacienda son los ingresos que puedan considerarse rendimientos económicos. El control se activa cuando existen movimientos elevados o saldos llamativos. Si un pago corresponde a un regalo, una cena o una transferencia puntual entre particulares, no existe obligación fiscal. El problema surge cuando esos ingresos son habituales y responden a una actividad económica, algo que ya debería declararse aunque se reciba por Bizum.

¿Qué cambia en Bizum a partir de 2026?

Hasta ahora, muchos usuarios sabían que solo los Bizum de importe elevado podían llamar la atención de Hacienda. Sin embargo, la nueva ley es distinta. La clave estará en el comportamiento del usuario, porque a partir de 2026, la Agencia Tributaria analizará patrones de pagos continuados, aunque las cantidades sean reducidas.

Varios ingresos similares, repetidos en el tiempo y procedentes de diferentes personas, podrán interpretarse como indicio de una actividad económica no declarada. Ya no importa solo cuánto recibes, sino cómo y con qué frecuencia.

Las alarmas de Hacienda saltarán cuando veas que recibes varios pagos iguales en un corto periodo de tiempo, por lo que deberás vigilar cómo te llega tu dinero. La colaboración entre las entidades financieras y la Administración será esencial para garantizar la transparencia del proceso y asegurar que los controles son lícitos.

Este anuncio ha generado debate entre los usuarios. Algunos consideran que Hacienda está invadiendo la privacidad financiera, mientras que otros defienden la medida como necesaria para frenar la economía sumergida y garantizar la igualdad fiscal.