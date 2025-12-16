Nuevos destinos como Montenegro, Albania o Arabia Saudí amenazan el dominio del sector turístico español

España cerrará 2025 con 97 millones de turistas y se dirige hacia los 100 millones de visitantes en los próximos años, pero a un ritmo de crecimiento mucho más sosegado que el avance a doble dígito de los últimos tres ejercicios. Esa progresión más lenta coincide, además, con la irrupción de una serie de países emergentes que están registrando fuertes incrementos de turistas y que amenazan la hegemonía de la industria española.

"El sector debe mantenerse vigilante ante la creciente competencia de destinos que ganan cuota de mercado en el Mediterráneo, como Grecia, Chipre, Turquía, Croacia, Montenegro o Albania", ha afirmado el lobi Mesa del Turismo, en su tradicional rueda de prensa anual. "Todos ellos están registrando fuertes incrementos de demanda turística y ofrecen una capacidad hotelera en expansión, comercializada a precios significativamente por debajo de la demanda española", añaden desde esta asociación en la que se integran empresarios turísticos de compañías como Booking, Alsa, Amadeus o Iberia.

No obstante, el presidente del lobi, Juan Molas, puntualiza que la amenaza no es tanto en cuanto a precio --y en el caso de España anticipa incluso cierta "moderación" después del incremento inflacionista del último año-- sino por la novedad de estas propuestas que atraen a cada vez más curiosos. Y destaca particularmente los casos de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí "con estrategias de turismo a largo plazo para captar a unos 200 millones de turistas en 2040".

"Ellos calculan que están a 7 horas del centro de Europa y del centro de Asia, por lo que atacarán a estos dos mercados, y que nos lleven 100 millones de turistas europeos significa que o se incrementa mucho el turista europeo o saldrán de países como Italia, Francia o el Caribe", asegura Molas, antes de afirmar que "tienen todas las facilidades (para captar visitantes) al tratarse de un turismo de compras, de ocio, de lujo, incluso gastronómico en algunos casos y de mucho calor" pero la clave del éxito dependerá "de si consiguen que el turista que vaya por primera vez repita", como ocurre en España con el turista británico, alemán o francés.

Con todo, según los anuncios públicos realizados por esos países de cara al futuro, esa cifra de 200 millones de turistas podría tener trampa y hacer referencia a la suma entre visitantes internacionales y nacionales. Así, según la Organización Mundial del Turismo, en 2024 Arabia Saudí recibió 29,7 millones de turistas internacionales, un 69,6% más que antes de la pandemia. En el caso de Emiratos Árabes, la OMT no dispone de cifras desde 2021, cuando contabilizó 11,5 millones de visitantes extranjeros, lejos del pico alcanzado en 2019 de 21,9 millones.

En cualquier caso, la amenaza está ahí y Molas plantea neutralizarla reforzando "la diferenciación, la calidad y la sostenibilidad como elementos distintivos de la propuesta turística española". "España tiene seguridad jurídica y ciudadana y estabilidad política, a pesar de que el momento que vivimos no es especialmente agradable, además de buena accesibilidad y prestación sanitaria", ha afirmado Molas. De momento, la programación de vuelos por parte de Aena para la temporada de invierno que transcurre del 26 octubre de 2025 al 28 de marzo de 2026 vuelve a suponer un récord, con al menos un 2,1% más de plazas que en el mismo periodo del año anterior. "Las compañías aéreas están solicitando más plazas, a excepción de Ryanair en algunos aeropuertos, que se han podido sustituir por otras compañías y que la propia aerolínea ha incrementado en otros destinos", ha añadido.