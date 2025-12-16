Estas son las gasolineras más baratas hoy martes en tu municipio de Las Palmas

Hoy martes 16 de diciembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,969€ el litro en CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,969€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en Moya a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en el municipio de Agüimes es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes a 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO EL CARRIZAL en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 de Ingenio a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy martes 16 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,049€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,049€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,239€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, la estación de servicio COMBUSTIBLES CANARIOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,265€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,268€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,095€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 16 de diciembre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,099€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,115€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 16 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,980€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este martes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,149€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, martes 16 de diciembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,984€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

