Acciona reorganiza su área de Construcción y crea una comisión para evitar un nuevo 'Caso Cerdán'

Acciona ha creado una Comisión Especial para la Evaluación y Fortalecimiento del Cumplimiento Normativo, dependiente del consejo de administración, con el objetivo de revisar e identificar posibles mejoras en normas, políticas y procedimientos tras su presunta vinculación con la trama de corrupción en la que presuntamente han participado el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. Adicionalmente, la constructora ha reorganizado su división de Acciona Construcción España, filial que contaba con una alianza con Servinabar, empresa investigada en la causa.

El anuncio lo realizó el presidente y consejero delegado, José Manuel Entrecanales, en un mensaje dirigido a toda la plantilla con motivo de las fiestas navideñas. La comisión estará integrada por tres consejeros independientes de la compañía —María Salgado Madriñán, María Dolores Dancausa Treviño y Javier Sendagorta Gómez del Campillo— y por tres expertos externos independientes: Sebastián Albella, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; Federico Linares, presidente de EY España, y Luis de Carlos, exsocio director de Uría y Menéndez.

Además, Entrecanales informó de que PwC ha elaborado un informe independiente sobre la validez y la vigencia del sistema de cumplimiento del Grupo Acciona, cuyos resultados apuntan a que Acciona Construcción, al igual que el resto de empresas del grupo, cuenta con un modelo de prevención de delitos y anticorrupción alineado con las mejores prácticas nacionales e internacionales y que cumple con los requisitos establecidos por la legislación penal para asegurar el debido control frente a riesgos delictivos. El documento también acredita que el modelo de control se viene desarrollando desde antes de 2015 y que, durante todo el periodo objeto de las investigaciones judiciales, se ha ido adaptando a los sucesivos cambios legislativos.

Cambios en la Acciona Construcción España

En paralelo, Acciona anunció la reorganización de Acciona Construcción España bajo el liderazgo de José Damián Sáez, director del área desde julio, con una nueva estructura que separará los procesos de desarrollo de negocio y preparación de ofertas y licitaciones de la ejecución y construcción de los proyectos, con el fin de mejorar el nivel de control, transparencia, especialización y eficiencia.

En este esquema, el propio Sáez supervisará directamente la preparación de ofertas y licitaciones, mientras que Francesc López asumirá la dirección de Operaciones para liderar la ejecución de los proyectos y reportará a Sáez. La reordenación elimina las cuatro direcciones por áreas geográficas (Norte, Sur, Este y Centro) y las sustituye por tres direcciones de Producción organizadas por tipología de proyectos y segmentos de clientes, que estarán lideradas por Carlos Tabernero, Juan Antonio Adán y Roberto Carballo.

La compañía enmarca esta reorganización en una revisión del posicionamiento estratégico de la unidad en España, orientada a diversificar oportunidades y adaptarse a la evolución del mercado, que apunta a un posible aumento de la inversión privada y a una menor actividad en el sector público.