Canarias recibe 14,5 millones de turistas extranjeros hasta noviembre con un aumento del 14% respecto a 2024

Canarias ha recibido 14.527.174 de pasajeros internacionales hasta noviembre, lo que ha supuesto un incremento del 14% en relación al mismo periodo de 2024, según datos publicados este jueves por Turespaña.

En lo que se refiere al dato mensual, el archipiélago canario recibió 1.499.158 de turistas extranjeros, lo que implicó un aumento del 20,4% con respecto al mes anterior.

Por su parte, el conjunto de España ha recibido 104 millones de pasajeros internacionales, en los once primeros meses del año registrando un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2024.

Los pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales superaron en noviembre los 7,3 millones, un 7,9% más que en el mismo mes de hace un año.

Subida en todos los mercados emisores

Durante este mes se ha registrado un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, destacando las notables subidas de Irlanda, Polonia, Suiza e Italia, superiores al 10%.

El capítulo de la diversificación de mercados ha experimentado también este mes un notable aumento, del 10,4%, destacando, por volumen de llegadas, los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar; de Asia destacan China, Corea del Sur y Japón; entre los países iberoamericanos, México, Brasil y Argentina también registran aumentos.

En cuanto a los principales mercados emisores, en noviembre Reino Unido emitió en torno a 1,3 millones de pasajeros internacionales y generó el 18,2% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 3,3%.

Canarias lidera la llegada de visitantes

Canarias fue la principal receptora de llegadas acaparando el 38,7% del total, y registró una leve disminución del 0,5%. Este mes también destacan los aumentos de llegadas en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con más de 10.000 pasajeros adicionales respecto al mismo mes del año anterior.

Desde Alemania volaron 900.000 pasajeros en noviembre, siendo un 12,2% del total; esto supone un ascenso interanual del 3,4%. Canarias, aunque fue la principal receptora, con una cuota del 36,8% de llegadas, aunque acusó un moderado descenso en torno a 3.500 pasajeros menos. La Comunidad Valenciana y Andalucía se vieron favorecidas con más de 10.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Italia llegó el 11,1% del flujo de pasajeros recibidos en noviembre (814.216), registrando un notable crecimiento interanual del 12,2%. Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las comunidades más beneficiadas, con la recepción conjunta del 60,2% del flujo total de llegadas, y respectivos incrementos interanuales del 6,7% y 6,2%. El resto de comunidades se vieron favorecidas con notables incrementos, destacando la C. Valenciana con una subida del +52,3%.

Un camarero sirve bebidas a turistas en un local en el sur de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Afluencia desde Francia y Países Bajos

Francia emitió el 6,9% total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 6,4%. Madrid acaparó el 33,4% de las llegadas totales, y Cataluña el 26,7% del flujo, y ambas registraron aumentos. Andalucía fue la más favorecida con un notable avance 17,3%.

Por último, los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total, y experimentaron un aumento del 8,7%. Estos pasajeros se dirigieron principalmente a Comunidad Valenciana y a Andalucía, aglutinando el 42% del flujo de llegadas. Todas las comunidades, excepto el País Vasco, experimentaron avances positivos, destacando Valencia y el Principado de Asturias, con incrementos superiores al 15%.

Valencia registró la subida más intensa

En noviembre, las seis principales comunidades autónomas de destino acapararon el 97,5% del total de llegadas, y todas registraron aumentos. La Comunidad Valenciana registró la subida más intensa, del 20,2%, y Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 0,9%.

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid Barajas es el que más llegadas recibió en el mes de noviembre, con algo más de 2 millones (un 7,6% más), seguido del de Barcelona, con 1,5 millones pasajeros internacionales (un incremento del 6,7%), y el de Málaga, con 671.934 llegadas (un aumento del 10,7%). El mayor incremento interanual se registra en el aeropuerto de Valencia: un 33,9% más.