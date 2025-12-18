La patronal demanda unidad para evitar a Canarias los recortes de la UE

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), Pedro Ortega, instó ayer a los gobiernos central y canario a trabajar de manera conjunta y sin fisuras para proteger a las Islas de los cambios que ha anunciado la Unión Europea (UE) para el próximo período presupuestario (2028-2034). Además, el dirigente empresarial enumeró los cuatro grandes problemas que lastran el crecimiento de las empresas del Archipiélago: baja productividad, absentismo laboral, presión fiscal y burocracia, y vivienda. Para la rápida solución de todos ellos demandó valentía al conjunto de las administraciones.

Ortega pronunció esas palabras durante su discurso previo al tradicional almuerzo navideño que organiza la patronal de Las Palmas y que congregó a cerca de medio millar de asistentes en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria. Entre ellos, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el presidente del Cabildo, Antonio Morales, o la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias.

27 programas

La UE está en la fase inicial de negociación de las cuentas con las que operará a partir de 2028. Entre otras cuestiones a solventar está el incremento del gasto en Defensa al que obliga la política belicista de Donald Trump. Una de las partidas más afectadas en el primer borrador es la Política Agraria Común (PAC), que mantiene la actividad en el campo canario y que podría perder hasta la mitad de su dotación. Además, ese documento plantea laminar los más de 300 programas que se financian hasta la fecha y dejarlos en solo 27.

O, lo que es mismo, entregar una cantidad a cada estado miembro y que sea este el que decida el reparto entre sus regiones, con lo que Canarias perdería el hilo directo que le provee directamente desde la UEen virtud de su condición de región ultraperiférica (RUP). Según expuso el mes pasado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, las Islas podrían llegar a perder hasta 300 millones de euros cada año, alrededor de más de 2.000 millones a lo largo de todo el septenio.

"Cambio de orientación"

Este «cambio de orientación», como lo definió Pedro Ortega, «es muy preocupante». ¿Por qué? «Diluye el acervo de la ultraperiferia, rebaja el compromiso europeo con nuestras regiones y suprime las garantías jurídicas y financieras, enumeró el presidente de la CCE. «Desde luego, no es ese el espíritu del artículo 349 del Tratado [de funcionamiento de la UE] al regular la especial atención que se ha de dedicar a territorios como el nuestro», advirtió Ortega.

Ante la inquietud que genera este escenario, el dirigente empresarial trasladó «un mensaje de alerta» que tuvo por destinatarios a los gobiernos de España y de Canarias, a los que pidió el «despliegue» de «todos sus esfuerzos» con el objetivo de que este punto de partida puesto sobre la mesa «se corrija totalmente».

Buena opinión

En el plano doméstico, el presidente de la patronal de Las Palmas celebró los datos del barómetro Edelman Trust que revelan que el grado de confianza de la ciudadanía en las empresas de las Islas «supera ampliamente la media nacional». Una opinión que para de Ortega «dice mucho» del «compromiso, transparencia y trabajo diario» que desarrollan los empresarios canarios.

Son 146.000 los que, incluyendo a los autónomos –recibieron palabras especiales de aliento y estima–, operan en la comunidad autónoma. El colectivo se enfrenta a cuatro grandes «problemas estructurales» cuando intenta incrementar su competitividad. Removerlos «exige valentía política, responsabilidad institucional y diálogo sincero por parte de todos, pero sobre todo acción», detalló el presidente de la CCE.

Baja productividad

El primero de ellos, una baja productividad que recorta las posibilidades de «inversión y creación de empleo de calidad», expuso Ortega. Contra ello, abogó por «un impulso decidido a la innovación, digitalización y formación». El absentismo y el aumento de procesos de incapacidad temporal forman el segundo de los cuatro grandes lastres. «Se ha convertido en un problema para la sanidad pública, con un coste laboral y económico desorbitado», por lo que el presidente de la CCE urgió a «mejorar la eficiencia del sistema y a habilitar a las mutuas para gestionar contingencias comunes de forma ágil».

También incluyó la escasez de vivienda en el póquer de lastres, por condicionar «la vida de miles de familias», la emancipación de los jóvenes, «la retención de talento y la atracción de profesionales cualificados». Para conseguir un rápido aumento de la oferta, Pedro Ortega demandó «administraciones públicas ágiles, eficaces y corresponsables».

Y existe un cuarto problema para mejorar la competitividad: «la presión fiscal y la complejidad normativa», capaces de «frenar a quienes generan riqueza». Para revertirlo, el dirigente empresarial aconsejó no emitir tantas leyes y normas, sino las necesarias para operar con garantías. Al respecto, Ortega expuso la evolución que se ha producido en los últimos años en torno al concepto de sostenibilidad. «Ya no es una opción, sino una condición para seguir siendo competitivos y para seguir siendo, de verdad, unas islas afortunadas», incidió el presidente de la CCE.