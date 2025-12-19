La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

Hoy viernes 19 de diciembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,969€ el litro en CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,969€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en Moya a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO EL CARRIZAL en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 de Ingenio a 1,159€ el litro.

La estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en el municipio de Agüimes es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,239€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 19 de diciembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,049€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,059€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,079€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 19 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,099€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a Carretera General de Tarajalejo km 16, donde la estación de DISA EL CARACOL ofrece la Gasolina 95 a 1,114€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA EL CARACOL de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,264€ el litro en Carretera General de Tarajalejo km 16. En Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,265€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,980€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 19 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,149€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 19 de diciembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.