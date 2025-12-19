Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio H2EXAGON NORTE en Moya, isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 22 de diciembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,149€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104. Allí, la estación OCÉANO EL CARRIZAL tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, lunes 22 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación de servicio CANARY OIL a 0,969€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Agüimes, PETROPRIX, en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde el litro está a 0,969€.

La estación de OCÉANO en Telde, Calle Alegría 2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,149€ el litro. Otra opción está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la estación OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 tiene un precio de 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,239€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, lunes 22 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,049€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,049€.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La estación de DISA EL CARACOL en Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,264€ el litro. Otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL a 1,265€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,059€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, lunes 22 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,099€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, DISA EL CARACOL, en Carretera General de Tarajalejo km 16, donde el litro está a 1,114€.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,980€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 22 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,984€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,149€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, lunes 22 de diciembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

