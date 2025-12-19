El Gordo se desinfla: la inflación y los impuestos reducen a la mitad el poder adquisitivo del primer premio de Lotería de Navidad

Se acerca el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, un evento que cada año ilusiona a millones de españoles con la promesa de un cambio radical de vida. Sin embargo, un análisis económico sobrio revela que el tan ansiado 'Gordo', con sus 400.000 euros por décimo, es hoy mucho menos 'gordo' que hace una década.

La combinación de una cuantía congelada desde 2011 y la irrupción del impuesto a los premios han mermado su poder adquisitivo de forma drástica. Todo ello, en un momento en el que los loteros piden subir el precio de los décimos (el premio) en el sorteo de Navidad.

El primer premio de la Lotería de Navidad ha mantenido su importe bruto en 400.000 euros por décimo desde el año 2011. En ese momento, el afortunado ganador se embolsaba la cantidad íntegra, libre de impuestos.

La variación del IPC -según el sistema IPC base 2021- desde enero de 2011 hasta enero de 2025 es del 31,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento general de los precios significa que cada euro de hoy vale considerablemente menos que en 2011.

Doble mordida: impuestos y escalada de precios

La situación se complicó fiscalmente en 2013, cuando el Estado, tras su previa aprobación en 2012, introdujo un gravamen especial del 20% a los premios de Lotería que superasen el mínimo exento. Aunque el límite exento ha subido con los años (actualmente se sitúa en 40.000 euros), el 'Gordo' sigue sufriendo una importante retención.

Si un décimo premia con 400.000 euros, la persona agraciada recibe hoy 328.000 euros netos, tras la retención de Hacienda. Aplicando la inflación acumulada del 31% (2011-2025) a esos 328.000 euros, su valor real en términos de poder de compra de 2011 se reduce a aproximadamente 250.382 euros actuales.

No obstante, si partimos del premio íntegro de 2011 (400.000 euros) y le aplicamos la inflación para ver su equivalente hoy, el premio debería ser de unos 524.000 euros para tener el mismo poder de compra inicial.

De comprar dos pisos a solo uno (y lejos)

La diferencia es especialmente palpable al analizar el mercado inmobiliario, el destino de gran parte de los premios. El informe de Anapal, mencionado por el diario El Mundo, es ilustrativo:

En 2011 , con 400.000 euros y un precio medio de la vivienda de unos 154.000 euros (para 80m 2 ), el 'Gordo' permitía adquirir dos viviendas y todavía sobraba para tres coches .

, con 400.000 euros y un precio medio de la vivienda de unos 154.000 euros (para 80m ), el 'Gordo' permitía adquirir . En 2025, la realidad es mucho más ajustada. Con el premio neto de 328.000 euros y un precio medio de la vivienda que supera los 2.000 euros por metro cuadrado a nivel nacional, y que se dispara en ciudades como Madrid o Barcelona, el ganador difícilmente podrá costear dos propiedades (o incluso una).

Hoy, la compra se limita a una única vivienda, y probablemente deba buscarse fuera de los centros urbanos o en áreas con menor tensión de precios para que la operación sea viable sin recurrir a financiación adicional.

El sueño de la casa en la playa, sin hipoteca, se ha vuelto onírico para la mayoría de los premiados del Sorteo de Navidad. La inflación y la falta de actualización del premio han convertido al 'Gordo' en una inyección de liquidez importante, sí, pero ya no en un billete automático a la riqueza y la total libertad financiera que representaba hace más de una década.