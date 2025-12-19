Madrid tiene en sus manos 24.000 empleos y la soberanía alimentaria de Canarias
El Ejecutivo canario exige una defensa total del Posei y de su condición de región ultraperiférica por parte del Gobierno de España
Canarias está a la espera de que el Gobierno de España se oponga de manera frontal al marco financiero plurianual (2028-2034) que ha puesto sobre la mesa la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. un documento que deja sin la actual conexión directa que tienen las Islas con Bruselas y recorta de manera drástica los fondos que en la actualidad recibe el sector primario del Archipiélago. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, ha alertado de que están en juego entre 22.000 y 24.000 puestos de trabajo.
Y no solo eso, también buena parte de la capacidad de autoabastecimiento que tiene la comunidad autónoma, porque el consejero aseguró que la propuesta acaba "con varios subsectores" agrícolas y ganaderos. Así se ha manifestado Quintero durante la celebración del foro El nuevo marco financiero purianual y sus implicaciones para Canarias, organizado por Editorial Prensa Ibérica y celebrado en el Hotel Santa catalina de la capital grancanaria este viernes.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
- Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios que se beneficiarán del plan de asfaltado municipal
- Las lluvias de los últimos días en Gran Canaria se valoran en más de un millón de euros
- Ocho estibadores del Puerto de Las Palmas tardaron 18 horas en asegurar los contenedores que colgaban de un barco
- La licencia de las obras del Canódromo llega al Tribunal Supremo
- La magia dorada destella en Tejeda entre paraguas y un cortocircuito: así fue el encendido navideño de Ferrero Rocher
- La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias
- La Bonoloto toca en Gran Canaria