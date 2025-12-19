Madrid tiene en sus manos 24.000 empleos y la soberanía alimentaria de Canarias

Canarias está a la espera de que el Gobierno de España se oponga de manera frontal al marco financiero plurianual (2028-2034) que ha puesto sobre la mesa la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. un documento que deja sin la actual conexión directa que tienen las Islas con Bruselas y recorta de manera drástica los fondos que en la actualidad recibe el sector primario del Archipiélago. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, ha alertado de que están en juego entre 22.000 y 24.000 puestos de trabajo.

Y no solo eso, también buena parte de la capacidad de autoabastecimiento que tiene la comunidad autónoma, porque el consejero aseguró que la propuesta acaba "con varios subsectores" agrícolas y ganaderos. Así se ha manifestado Quintero durante la celebración del foro El nuevo marco financiero purianual y sus implicaciones para Canarias, organizado por Editorial Prensa Ibérica y celebrado en el Hotel Santa catalina de la capital grancanaria este viernes.

(Habrá ampliación)