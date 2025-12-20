¿Cuánto se queda Hacienda de tu premio de la Lotería de Navidad? La Agencia Tributaria te quita una parte del dinero

La Lotería de Navidad es sinónimo de ilusión y esperanza, pero también de impuestos. Si has sido uno de los afortunados ganadores, es importante que sepas qué parte de tu premio irá a parar a las arcas de Hacienda. En este artículo, te explicamos el porcentaje de impuestos que se aplica a los premios mayores de la Lotería de Navidad, cuánto se lleva Hacienda del Gordo, del segundo y tercer premio, y qué ocurre en los casos de premios compartidos.

Premios exentos y premios gravados: la clave está en los 40.000 euros

Como viene siendo habitual en los últimos años, los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a impuestos si superan una determinada cantidad. En 2024, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos, lo que significa que los ganadores de cuartos y quintos premios recibirán la totalidad del premio. Sin embargo, los premios mayores, como el Gordo, el segundo y el tercer premio, sí están gravados con impuestos.

¿Cuánto se queda Hacienda del Gordo, segundo y tercer premio?

El impuesto sobre los premios de la Lotería de Navidad es del 20% y se aplica sobre la cantidad que supera los 40.000 euros exentos. Esto significa que, al recibir el premio, la entidad bancaria descontará automáticamente la parte correspondiente a Hacienda.

El Gordo (400.000 euros por décimo): Hacienda se queda con 72.000 euros (20% de 360.000 euros), y el ganador recibe 328.000 euros .

Hacienda se queda con (20% de 360.000 euros), y el ganador recibe . Segundo premio (125.000 euros por décimo): Hacienda recauda 17.000 euros , y el afortunado recibe 108.000 euros .

Hacienda recauda , y el afortunado recibe . Tercer premio (50.000 euros por décimo): Hacienda se queda con 2.000 euros , y el ganador recibe 48.000 euros .

Hacienda se queda con , y el ganador recibe . Cuartos y quintos premios (20.000 y 6.000 euros por décimo respectivamente): Están exentos de impuestos, por lo que los ganadores reciben la totalidad del premio.

¿Qué ocurre con los premios compartidos?

Los premios compartidos tributan de la misma manera que los premios individuales. Sin embargo, es fundamental que todos los participantes del décimo se identifiquen en el momento de cobrar el premio y que especifiquen el porcentaje de participación de cada uno. De esta forma, la entidad bancaria descontará la parte correspondiente a los impuestos y repartirá el resto del dinero según la participación de cada persona.

Si no se identifican a los participantes desde el primer momento, Hacienda podría considerar que se está realizando una donación y aplicar el impuesto de donaciones, que puede ser más elevado.

A pesar de los impuestos, la Lotería de Navidad sigue siendo una tradición que genera ilusión y esperanza en millones de personas en España. Aunque una parte de los premios vaya a Hacienda, la mayoría de los afortunados ven sus sueños cumplidos y logran solventar deudas, realizar viajes o darse algún capricho.