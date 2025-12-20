Naturgy afronta la gran revolución en su accionariado con Criteria otra vez como escudo

Naturgy se prepara para una gran revolución en su accionariado. El grupo, principal gasista y tercera mayor eléctrica en España, ha vivido en una agitación casi permanente en los últimos años, condicionado por la compleja gobernanza que provocaba el diferente perfil de sus grandes accionistas (con unos socios con vocación de permanencia y otros queriendo salir de la compañía desde hace tiempo). Los movimientos dentro del capital se han reactivado en las últimas semanas y anticipan que la energética está abocada a encarar ahora otra gran reordenación.

Y Criteria, brazo inversor de la Fundación La Caixa y su máximo accionista ahora con un 26%, parece dispuesta a seguir siendo el escudo para dar estabilidad a la compañía a muy largo plazo. La entidad comandada por Isidro Fainé confirma que Naturgy forma parte de su exclusiva terna de inversiones estratégicas (junto a CaixaBank y Telefónica) y en cualquier reorganización del capital Criteria tendrá un papel catalizador crucial.

El instrumento inversor de LaCaixa ha aprovechado los movimientos de salida iniciados ahora por los fondos para reforzarse como principal accionista de Naturgy y elevar su poder de mando. El gigante BlackRock, presente en el accionariado de la energética española a través del fondo GIP y también con una pequeña participación directa, ejecutó la semana pasada una venta exprés en bolsa y se deshizo de un 7,1%, pasando de segundo mayor accionista a ser el cuarto.

La operación sirvió a Criteria para comprar un 2% adicional de la compañía por 485 millones y elevar su participación hasta casi un 26%. Se valió así del movimiento de BlackRock para acercarse a la posición que tenía antes de la ‘autoopa’ ejecutada por Naturgy este mismo año (Criteria bajó entonces su peso del 26,7% al 24% a un precio de 26,5 euros por acción, y ahora ha vuelto a subir hasta el 26% y encima comprando a mejor precio, a 24,75 euros por título).

En principio, la firma de la Fundación LaCaixa se limitó a aprovechar el momento que le abría la colocación acelerada de GIP-BlackRock y no está ejecutando compras adicionales en el mercado. Pero no se descarta que la entidad siga reforzándose en el accionariado de Naturgy -con la cota del 29,9% como tope, para evitar la obligación de lanzar una opa por todo el capital- si hay nuevas oportunidades o si se anticipan más movimientos de salida.

Se da por hecho que va a haber ahora una nueva reordenación del capital de Naturgy, tras años de tentativas de reorganización del accionariado, con una opa finalmente fallida por parte de Abu Dabi y una ‘autoopa’ lanzada por la propia energética para recortar las participaciones de sus grandes accionistas y elevar el capital que cotiza en bolsa.

Tras los movimientos de los últimos días, el accionariado de Naturgy se reparte actualmente entre CriteriaCaixa (25,9%), el fondo australiano IFM (15,1%), el fondo CVC (13,8%), Blackrock (12,6%, de los cuales 11,4% corresponde a la participación de GIP), Corporación Alba (5%) y el grupo estatal argelino Sonatrach (4,1%). IFM es la única que tiene dos consejeros, frente a los tres representantes de GIP-Blackrock, CVC-Alba y CriteriaCaixa. El grupo Sonatrach no tiene presencia en el consejo de administración.

Fondos de inversión de salida

La operación de venta parcial por parte de GIP-Blackrock supone el inicio de una desinversión ordenada, pero previsiblemente total, de uno de los grandes accionistas de la energética, que así lo tiene planteado entre sus objetivos tras cumplir su ciclo inversor en la compañía, según anticipan fuentes del mercado. Y lo mismo podría ocurrir con CVC. Los fondos GIP-BlackRock y CVC-Alba ya intentaron dejar el accionariado el año pasado hasta que fracasaron las negociaciones para una opa conjunta de la energética Taqa -controlada por Abu Dabi- y la propia Criteria.

A la venta parcial del 7% del capital por parte de GIP-Blackrock la semana pasada, se ha sumado también el reparto de acciones anunciado el jueves por Corporación Alba (propiedad de la familia March) y CVC, que les da a ambos "más flexibilidad" para tener libertad de movimientos en el futuro en caso de querer desinvertir en la energética. El nuevo acuerdo actualiza el pacto parasocial firmado en 2018 (modificado en 2019) y que caducó en mayo de este año al repartir el 18,6% del capital conjunto: la familia March se queda con el 5,01%, mientras que CVC ostenta el 13,80% restante. Ahora cada uno podría tener más facilidad para vender su parte, una circunstancia que fuentes financieras dan por hecho que aprovechará CVC.

La razón de esa división del paquete accionarial es el intento de ser más independientes desde el punto de vista financiero, aunque seguirán compartiendo una sola voz en la operativa de la energética. El nuevo acuerdo incluye una cláusula para que en caso de que uno de los dos (CVC o Corporación Alba) recibiera una oferta de un tercero sobre su participación en la energética el otro puede sumarse a ella (derechos de acompañamiento recíproco).

El papel de IFM

Los cambios en el capital de Naturgy de los últimos días han colocado al fondo australiano IFM como un accionista aún más relevante. Su perfil inversor es diferente al de GIP-BlackRock y al de CVC, sus inversiones son a muy largo plazo, con una visión de décadas de permanencia, no de años. Y el fondo comandado en España por Jaime Siles apunta que su inversión en Naturgy no es una excepción en su vocación siempre largoplacista. IFM no está de salida, pero ahora no tiene prisa por elevar su participación.

La firma australiana no aprovechó la colocación acelerada de GIP-BlackRock y, aunque no puede descartarse, no es del todo seguro que lo haga en caso de nuevas desinversiones de los fondos. Un 'esperar y ver' que fuentes del mercado justifican porque IFM se vería ya suficientemente estabilizado en el accionariado con su posición actual y porque las relaciones con Criteria sigue siendo lo suficientemente complejas como para inyectar más inversiones sin contrapartidas claras de poder interno.

IFM entró en la compañía hace cuatro años con una convulsa opa parcial que le supuso un choque frontal con Criteria y que a la postre fracasó: la oferta era por más del 22% del capital y se quedó en el 10,8%. A partir de entonces fue ejecutando sucesivas compras de acciones que enmarcaba en su "compromiso de largo plazo en Naturgy" y su "búsqueda de estabilidad en el accionariado". Unas compras que se mantuvieron hasta alcanzar su objetivo de contar con dos representantes en el consejo de administración de la energética.

Y ese es otro problema que Naturgy deberá afrontar a corto plazo: el de la remodelación de su consejo de administración para ajustarlo al peso actual de sus accionistas tras los últimos cambios accionariales. Criteria, GIP-BlackRock y CVC-Alba tienen todos tres consejeros, mientras que IFM cuenta solo con dos. El consejo también cuenta con tres consejeros independientes y un consejero ejecutivo, el presidente Francisco Reynés que, además, es vicepresidente de la propia Criteria.

Pero tras los vaivenes accionariales recientes, IFM se puede considerar de facto el segundo mayor accionista (tercero si se siguen sumando las participaciones de CVC y los March por su nuevo pacto parasocial) y tiene menos representación en el consejo que otros socios con menor peso accionarial actualmente. Se vienen nuevos cambios en el consejo. Puede que no sean inminentes, pero sí de cara a la próxima junta de accionistas de Naturgy que se celebrará previsiblemente entre marzo o abril próximos.