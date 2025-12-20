El truco que todos los expertos usan para ahorrar en Navidad: deja estas costumbres que haces todos los años

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, pero también una en la que los gastos tienden a dispararse. Entre regalos, comidas, lotería y viajes, el desembolso promedio de los hogares españoles alcanzó los 471 euros el año pasado, según el Observatorio Cetelem. Sin embargo, tras la euforia navideña, llega la temida cuesta de enero, cuando los bolsillos vacíos nos recuerdan la importancia de un consumo más consciente.

El consumismo desbordado de estas fechas tiene no solo un impacto económico, sino también medioambiental y social. La sobreexplotación de recursos naturales, la acumulación de plásticos y el cambio climático son consecuencias directas de nuestras decisiones de compra.

Frente a esta realidad, la educación financiera se convierte en una herramienta clave para disfrutar de unas fiestas sostenibles y responsables. A continuación, proponemos algunos consejos que pueden ayudarte no solo a ahorrar sino a gastar de forma responsable con el entorno.

'Black Friday' en la zona comercial abierta de Triana / Andrés Cruz. LPR

Trucos para ahorrar en las compras navideñas

Establece un presupuesto fijo

Decide cuánto dinero estás dispuesto a gastar y cúmplelo estrictamente. Esto te ayudará a evitar deudas innecesarias.

Elige productos reutilizables

En lugar de optar por decoración navideña de un solo uso, invierte en artículos duraderos que puedas emplear durante varias temporadas. Esta práctica reducirá el volumen de residuos.

Reduce, recicla y reutiliza

Antes de dejarte llevar por la tentación de comprar, explora si puedes reparar o dar una segunda vida a lo que ya tienes.

Prioriza la durabilidad

Apuesta por marcas que ofrezcan productos de calidad, con garantías amplias y que puedan ser reparados. Así evitarás caer en la trampa de la obsolescencia programada.

Planea tus compras de alimentos

No hagas la compra con hambre. Diseña un menú para las celebraciones y apégate a él. Opta por ingredientes locales, de temporada y naturales para reducir gastos y apoyar la economía regional.

Controla el consumo energético

Aunque hay pocas cosas mejores en estas épocas que tener la casa llena de luces navideñas, úsalas con moderación para evitar un incremento considerable en tu factura de electricidad.