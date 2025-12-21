Adiós a los 400.000 euros del Gordo de Navidad si llevas un décimo compartido: los expertos alertan de que podrías perder el premio si no haces esto
El día 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad
Comprar Lotería de Navidad es una tradición anual, al igual que encender la televisión el 22 de diciembre para escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los premios. Además, es muy habitual compartir décimos con familiares o amigos, pero esto puede ser arriesgado si no se hace de manera adecuada, ya que podrías llegar a perder tu dinero.
Consejos de la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios ofrece una serie de consejos a tener en cuenta cuando compres décimos.
- Las participaciones mejor por escrito. Una opción es que el comprador fotocopie y entregue el décimo a los demás participantes con el nombre y el DNI del depositario. Se deberá indicar la cantidad económica que juega la persona y en que serie, fracción y sorteo.
- Compartir lotería en matrimonio. Las fotos por WhatsApp o mail también sirven como pruebas siempre que se recojan los datos del depositario, los participantes y la participación que aporta cada uno.
Evitar problemas con la lotería
- Haz fotocopias del décimo por delante y por detrás.
- Si compartes décimos, deja constancia de ello por escrito.
- Recoger y pagar los décimos siempre antes el sorteo.
- Si pierdes el número o te lo roban debes denunciar en la comisaría e informa en Loterías y Apuestas del Estado.
- Si se te estropea el décimo debes enviarlo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
¿Se cobran igual los décimos compartidos?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la primera persona con la que se comparte un décimo es con Hacienda.
Loterías y Apuestas del Estado asegura que es necesario que se identifiquen a los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras autorizadas. Los premios inferiores a ese importe se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red de lotería.
Cuando se trata de un número compartido, se debe indicar en el banco a los ganadores y cuál es su porcentaje de participación. De esta manera el banco abonará en la cuenta del titular el importe correspondiente y este deberá repartirlo según el convenio pactado.
