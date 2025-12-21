La muerte del Papa, entre los décimos más cotizados de la Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad vive de la ilusión colectiva. Para muchos jugadores, elegir un número no es una decisión aleatoria, sino un acto cargado de simbolismo: desde fechas señaladas por el nacimiento o fallecimiento de algún familiar hasta los aniversarios de boda o sus números favoritos. Cada décimo se convierte en un amuleto al que se le confía la suerte de ser el gran premiado, como si el toque personal barriera la ínfima probabilidad –una entre 100.000– de ver salir su número del bombo.

Aunque muchos loteros tienen sus números particulares existen fechas concretas que, como cada año, toman fuerza en el conjunto nacional. En esta ocasión, los españoles parecen coincidir en seleccionar algunos acontecimientos históricos para comprar su décimo. Uno de ellos es el apagón eléctrico que dejó a gran parte del país sin luz durante varias horas. En las Islas se sintieron las consecuencias con problemas en las redes telefónicas y de internet, por lo que cabría entender que no tantos isleños consideren ese 28425 como su número de la buena suerte.

A este fenómeno se suman otras cifras como la fecha del fallecimiento de figuras como Jane Goodall (11025) o el Papa Francisco (21425), cuyos nombres han despertado un sentimiento de homenaje y recuerdo entre muchos jugadores. La política tampoco queda al margen y se cuelan fechas clave del panorama internacional, como la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (20125) o el acuerdo de paz aprobado inicialmente por el Gobierno de Israel (91025).

Para quienes prefieren tirar más de estadística que de suerte deben saber que la combinación ganadora solo se ha repetido en dos ocasiones. El 15.640 resultó agraciado en los sorteos de los años 1956 y 1978, mientras que en 1903 y 2006 fueron los que compraron el décimo 20.297 quienes recibieron los 400.000 euros. Por otro lado, el pasado año, el 29.104 fue la combinación más vendida en España, lo que reflejó el gran impacto que supuso la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana.

Si se habla de cifras, el 0 suele ser el más buscado entre los participantes en el sorteo. Quizás, en un ejercicio de atraer la abundancia de ceros en sus cuentas bancarias. Ya sea en el comienzo, para cerrar o integrado entre las otras cuatro cifras que componen el décimo los números más rápidos en agotarse suelen ser el 00000, el 01500, el 09500 y el 02500.