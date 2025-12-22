Aumento de las ventas navideñas en Las Palmas de Gran Canaria

Balance

El balance de los principales comercios de Triana era, durante el día de ayer, muy positivo en cuanto a afluencia de clientes se refiere. En líneas generales, los canarios se han animado esta Navidad de una forma más decidida que en 2024.

De hecho, a primera hora de la tarde, el trasiego de ciudadanos entrando y saliendo de las diferentes tiendas de alrededores convertían el tránsito por la zona en casi imposible. Concretamente, en las marcas de ropas más emblemáticas, dos de sus dependientas eran bastante contundentes en cuanto al balance de estas primeras fechas de fiestas. Así, Ainara Medina, de Mango, aseguraba que los últimos días la gente había comprado mucho más que otros años por estas fechas. En cuanto al tipo de prendas, la joven destacaba la venta de bastante vaqueros, chaquetas, botas, pantalones, y ropa de fiestas. «Desde el Black Friday empezó a aumentar el ritmo de una forma evidente y se ha ido alargando en los últimos días». Manuel Hernández había adquirido unos polos y una chaqueta en la planta de hombres. «Es cuestión de renovar el armario y yo siempre lo hago durante estas fechas», señalaba. Otra dependiente de Zara se expresaba en los mismos términos «aunque la lluvia nos afectó bastante en las primeras semanas de diciembre», afirmó.

Ritmo

Sin embargo, desde hace un par de semanas, «los clientes han aumentos sucesivamente y el ritmo se ha mantenido de forma positiva». Uno de sus clientes, Juan Antonio Jiménez, había acudido con sus hijos y su mujer. «Salimos a comprar ropa, pero realmente nos reunimos para pasar un rato juntos toda la familia», afirmaba.

Este cliente añadía que «nosotros estamos en celebración todas las navidades. Ayer fuimos a Las Terrazas y hoy a Triana». Y ayer compraron «desde minifaldas a petos, pasando por camisetas». También en Triana está la tienda La Molinera, que lleva doce años abierta, y donde el dueño David Hernández, lleva un negocio asociado a la cultura y centrada en el producto local con cosas de artesanía, alimentación, etc.

Conciertos

La Molinera también incluye una sala de arte, donde cada mes cambian de artista. «Las ventas se han mantenido y los conciertos a pie de calle que ofrecemos durante estos días, unido a la oferta gastronómica y cultural ayudan a atraer a más clientes», señala.

De tres de las tiendas más veteranas de la zona, pasamos a tres marcas que acaban de abrir este año y cuyas opiniones son dispares. Así, Zanaia Arbelo, en la tienda de calzado Quinn que abrió en junio de este año, comenta que en el caso de los complementos no se ha producido el mismo repunte que con la ropa. «La gente está más asfixiada, pero la novedad sí atrae a mucha gente, y el hecho de que tengamos precios económicos y productos de calidad».

Especial

Lucía del toro es también dependienta de otra nueva tienda de la zona, Brownie, que lleva diez días abiertas, pero que ha tenido muy buen recibimiento. «El hecho de vender ropa especial y tener un sello de identidad nos beneficia claramente» Y, finalmente, Tania León de la tienda Stradivarius, añade que las ventas han sido mucho mejor que el año pasado. Sigue saliendo bien vaqueros y abrigos».

Precisamente, otro cliente, Patricia Merino reconocía que había adquirido mucha chaqueta, destacando lentejuelas y terciopelo, vaqueros y sobre todo ropa con el color blanco».