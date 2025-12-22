China impone aranceles de hasta el 42,7% sobre lácteos de la UE

La cruzada comercial entre China y la Unión Europea ha cobrado hoy una nueva dimensión. Tras la imposición, la semana pasada, de aranceles definitivos del 19,8% al sector porcino, el Ministerio de Comercio de China ha anunciado este lunes la imposición, a partir del martes, de aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% sobre una variedad de productos lácteos procedentes de la Unión Europea (UE), al determinar de manera preliminar que las subvenciones de las que gozan estos productos provocan "un daño sustancial" a la industria autóctona del país.

Tal y como recoge 'Europa Press', la autoridad comercial china lanzó en agosto de 2024 una investigación reclamada por la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China. 16 meses después, Pekín ha determinado de forma preliminar que los productos importados con origen en la UE "fueron subvencionados", lo que causó "un daño sustancial" a la industria láctea del gigante asiático, añadiendo que "existe una relación causal entre las subvenciones y dicho daño sustancial".

Cabe destacar que, a pesar del rango superior a 20 puntos entre tarifas, la mayor parte de compañías afectadas sufrirán aranceles en torno al 30%.

Las empresas españolas también lo sufren

Ante esta conclusión, y motivada por el Ministerio de Comercio, la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado ha resuelto implementar a partir del 23 de diciembre lo que denomina "medidas provisionales antisubsidios" contra dichos productos. Estas medidas tomarán la forma de derechos de depósito compensatorios, que deberán ser abonados en la Aduana de la República Popular China, de acuerdo con las tasas de subvención ad valorem determinadas para cada empresa.

En cuanto a los productos afectados, estos se corresponden con queso fresco, cuajada, queso procesado, queso azul, otros quesos texturizados, leche y nata. Del mismo modo, no todas las tarifas son iguales, pues oscilan entre el 21,9%, aplicado a la italiana Sterilgarda Alimenti, y el 42,7%, la tasa más punitiva, que recae sobre ciertas filiales de la neerlandesa FrieslandCampina.

Las empresas españolas no han escapado de las represalias. Campo de San Juan, CAPSA, Peñasanta S.A. (Central Lechera Asturiana), Innolact, Lactalis (Puleva, Gran Capitán) o Industrias Lácteas de Mollerusa (Leche El Castillo) son algunas de las afectadas, aplicándoseles una tasa del 28,6%.

Bruselas toma nota "con preocupación"

En respuesta a las actuaciones de Pekín, la Comisión Europea ha afirmado este lunes que toma nota con "preocupación" de las medidas, considerándolas "injustificadas". "La evaluación de la Comisión Europea es que la investigación se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes y que, por lo tanto, las medidas son injustificadas", ha dicho en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, recogidas por Europa Press.

Así, la institución presidida por Ursula von der Leyen se tomará ahora el tiempo necesario para evaluar las actuaciones del gobierno de Xi Jinping, y se espera que emita una serie de comentarios formales a modo de respuesta institucional. El brazo político comunitario pondrá especial empeño en defender que las medidas contradicen las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), según ha defendido Gill, quien ha apuntado que el plazo dado por China para concluir su investigación antes de decidir si los aranceles serán permanentes concluye el 21 de febrero.

"Hacemos todo lo que está en nuestra mano para defender a los agricultores y productores de la Unión, así como a la Política Agraria Común (PAC), del uso injusto que China hace de los instrumentos de defensa comercial", ha apostillado el portavoz."