Regalar recuerdos en Navidad está de moda en Canarias

Colas de coches en las zonas comerciales, la búsqueda de la talla y el modelo adecuado y la pelea con el papel de regalo. Cumplir con la lista de Papá Noel y de los Reyes Magos hay veces que se torna en una auténtica pesadilla. Sorprender se complica, el bolsillo sufre y el detalle, la mayoría de las veces, no hace tanta ilusión como esperabas. Tras la pandemia, salir de casa y disfrutar de un rato en compañía se convirtió en el mejor plan posible, lo que ha llevado a muchos isleños a optar en estos últimos años por regalar experiencias aprovechando las fiestas navideñas. Un masaje, un circuito de spa, un menú degustación, una cata de vinos o un bono regalo de vuelos. La lista es infinita y para todos los gustos y ya hay empresas isleñas dedicadas en exclusiva a la venta de este tipo de regalos.

«La gente ya no quiere un jersey, quiere disfrutar de los momentos, compartir experiencias y conectar», afirma la directora comercial de Canarias Viva, Martina Jiménez. Esta empresa, activa desde marzo, oferta más de 150 experiencias a través de su web y trabaja con más de 140 compañías canarias. Las que más triunfan son los day pass y las experiencias vinculadas a la relajación y el cuidado del cuerpo. Aunque también se compran muchas experiencias gastronómicas para «disfrutar del producto canario». «Nuestros clientes son la mayoría residentes que también quieren disfrutar de los hoteles, de los desayunos y los spas que tenemos en las Islas», explica Jiménez, quien asegura que este tipo de regalos «está muy de moda». «No te puedes imaginar las ventas que tenemos en diciembre, una media de 200 bonos diarios», afirma.

"Más valioso que lo material"

La plataforma de experiencias Isla de Regalos, nació en Canarias durante el covid, y desde entonces no han parado de crecer. «Las personas quieren diversión, quieren emoción, quieren recuerdos inolvidables, que al final son más valiosos que lo material y nos dan mayor satisfacción y bienestar emocional», explica la cofundadora del proyecto, Mar Restrepo. La empresa ofrece más de 200 experiencias en todo el Archipiélago, «de todo tipo y para todos los gustos». Desde spas y masajes hasta experiencias de aventura. «Este año las más buscadas han sido las de spa y catas de vinos, que resaltan el carácter particular de las islas», añade la responsable.

Una de las ventajas de este tipo de regalos es que los hay para todos los bolsillos. Desde un pase para pasar un día en una hamaca de un hotel por 30 euros, hasta un menú degustación en restaurante de Estrella Michelin por 150 euros. De media, según estima la cofundadora de Isla de Regalos, los clientes se gastan 100 euros en este tipo de regalos. El perfil del comprador también varía. En su mayoría son residentes pero también hay turistas que se animan. «Cada vez vemos más los maravillosos autorregalos., lo que nos demuestra que la venta de experiencias es cada vez más fuerte», explica Restrepo.

Las empresas dedicadas exclusivamente a la venta de experiencias no son las únicas que han notado que cada vez son más los canarios que eligen este tipo de regalos en lugar de un artículo material. «No hay nada más bonito que crear momentos y recuerdos gracias a un regalo», asegura la responsable de Comunicación y Redes Sociales de Cordial Hotels & Resorts, Ashu Harjani. Las empresas hoteleras han aprovechado el incremento de la demanda para aumentar el catálogo de ofertas en sus páginas web. Ya no solo existen estancias a fecha cerrada, el abanico se ha abierto incluyendo bonos con flexibilidad, experiencias gastronómicas y tratamientos wellness en sus instalaciones. «Hemos ido añadiendo y modificando según las peticiones de los clientes que nos reclamaban más experiencias», reconoce Harjani.

Cambio de mentalidad

Ese cambio de mentalidad también lo han notado otras grandes cadenas hoteleras. Dreamplace ha adaptado sus canales directos para dar cabida a este tipo de regalos. «Cada vez más las webs de los hoteles están preparadas para vender experiencias que antes se compraban a través de intermediarios», explica su director de Marketing y Ventas, Jordi Estalella. Se trata, sobre todo, de escapadas cortas, bonos sin fecha cerrada y paquetes flexibles que permiten al destinatario decidir cuándo disfrutar del regalo.

Estos bonos suelen excluir los periodos de mayor demanda, pero a cambio ofrecen precios más competitivos y, sobre todo, comodidad. Y a ello se suma la inmediatez. «El 24 por la mañana puedes comprar el bono desde casa y entregarlo esa misma noche», apunta.

Más allá del sector turístico, el auge de los regalos experienciales también ha llegado al mundo del vino. Las catas y cursos se han convertido en uno de los obsequios estrella de la Navidad. «El vino se regala muchísimo, pero sobre todo se regalan experiencias vinculadas al vino», asegura el director de marketing de Vinófilos, Luis Yrissarri Auyanet. La empresa vive su mejor momento en estas fechas. «El 80% de los bonos que vendemos al año se concentran en Navidad», señala. El regalo estrella es el curso de cata, una experiencia de unas tres horas en la que se prueban hasta doce vinos diferentes y que se puede canjear durante un año. Todo por 45 euros. «Es un regalazo a un precio muy asequible y la gente se queda encantada», afirma Yrissarri. «Son los regalos de última hora que te sacan del apuro y encima quedas genial», bromea Yrissarri.

Y si hay una experiencia que nunca pasa de moda es la de viajar. En esta línea, Binter se ha sumado a la tendencia con el lanzamiento de su tarjeta regalo. Se trata de un bono digital personalizable, disponible desde 50 euros, que permite al destinatario gastar el saldo durante un año tanto. Son regalos que no ocupan espacio, no necesitan envoltorio y promete algo mucho más valioso que un objeto.