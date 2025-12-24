Los aeropuertos canarios operarán 1.017 vuelos en el día de 'Nochebuena'

La red de aeropuertos canarios de Aena prevé operar este miércoles, día de 'Nochebuena', un total de 1.017 vuelos, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Gran Canaria será el aeropuerto con más vuelos programados con un total de 304, 179 de ellos nacionales y 125 internacionales, seguido de los dos aeropuertos de Tenerife, el del sur, con 216 vuelos --24 nacionales y 192 internacionales--, y Tenerife Norte-Ciudad La Laguna, que suma 171, todos nacionales.

En las islas periféricas, en Lanzarote se operarán 128 vuelos, 66 internacionales y 62 nacionales; en Fuerteventura, 124 --46 nacionales y 78 internacionales--; en La Palma, 56 --46 nacionales y 10 internacionales--; diez En El Hierro y ocho en La Gomera, todos de ámbito nacional.

Total de vuelos en los aeropuertos españoles

En total, en la red española se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.

Con respecto a otras fechas señaladas, mañana 25 de diciembre será el día más tranquilo del periodo con 3.515 operaciones aéreas, 284 más, junto con día de Nochevieja en el que habrá 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.

Aviones en el aeropuerto de Madrid. / F, Guijarro /Europa Press

Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a la cabeza

Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, con 967 operaciones aéreas este miércoles, un aumento de 46 vuelos frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 738 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de malagueño programará 322 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 304 y 218 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.