La gasolina más barata de este miércoles en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 24 de diciembre, con Gasolina 98, la estación DISA COSTA CALMA de Pájara en la isla de Fuerteventura, GRAL. JANDIA km 64,5, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,134€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en Calle Alegría 2. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio H2EXAGON NORTE en Moya, isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO EL CARRIZAL en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 de Ingenio a 1,159€ el litro.

La estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en el municipio de Agüimes es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes a 0,969€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en Moya a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, miércoles 24 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,049€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,049€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

La estación de DISA PUERTO DEL CARMEN en Tías, Calle Juan Carlos I 23, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,169€ el litro. Otra opción está en Teguise, Avenida Campo de Golf, en la estación DISA TEGUISE GOLF a 1,209€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 24 de diciembre, está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,099€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, a la gasolinera DISA COSTA CALMA, donde el litro está a 1,134€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, en la DISA EL MATORRAL, que está a 1,149€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,079€ el litro en DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación DISA PUERTO DE LA LUZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,174€ el litro, en Avenida de las Petrolíferas.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 24 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,980€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este miércoles 24 de diciembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,149€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

