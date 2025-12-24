Juanma Lorente, abogado laborista, avisa a los trabajadores que están de baja: "Te pagan las vacacionesy crees que estás fuera de la empresa"

Recibir un mensaje de la Seguridad Social informándote de que tu empresa te ha dado de baja, ha pagado tus vacaciones pendientes y ha enviado el finiquito puede parecer el final de tu contrato. Le pasó a una joven tras 18 meses de baja médica. Pensó que la habían despedido. Pero según explica Juanma Lorente, abogado laboralista, no se trata de un despido.

En este artículo te contamos qué es en realidad ya que es un procedimiento habitual que genera confusión y que conviene conocer bien.

¿Qué ocurre cuando llevas 18 meses de baja médica?

Cuando una persona acumula 545 días de baja médica, entra en lo que legalmente se llama un proceso de revisión por el tribunal médico. En este punto, la empresa ya no está obligada a seguir cotizando por el trabajador, ni a mantenerlo de alta en la Seguridad Social. Por eso, muchas veces se recibe un mensaje automático que indica que:

Te han dado de baja en la Seguridad Social

Te han pagado el finiquito

Te han abonado las vacaciones pendientes

Y que a partir de ese momento cobrarás de la mutua

Todo esto suena a despido. Pero no lo es.

No es un despido, es una suspensión del contrato

A pesar de lo que pueda parecer, la empresa no ha roto el vínculo laboral. Lo que ha hecho es suspender el contrato mientras se espera la resolución del tribunal médico. Es decir, el trabajador sigue siendo empleado de la empresa, aunque no esté dado de alta en ese momento.

Juanma Lorente lo resume así: “Es un trámite normal. La empresa deja de cotizar, pero el contrato sigue existiendo. Si te dan el alta, deben devolverte a tu puesto, sin tocarte el salario ni el horario”.

¿Y si el tribunal médico me da el alta?

Si tras la revisión, el tribunal médico considera que estás en condiciones de volver a trabajar y te emite el alta médica, la empresa está obligada a reincorporarte en las mismas condiciones que tenías antes de la baja: mismo salario, horario y puesto

No pueden cambiarte de categoría, reducirte jornada ni aplicarte otras condiciones, salvo que exista una causa justificada y se tramite de forma legal.

¿Quién te paga después de los 18 meses?

Una vez que la empresa deja de pagarte y de cotizar, debes pedir el pago directo a la mutua o al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), dependiendo de quién gestione tu baja. Este paso es esencial para no quedarte sin ingresos mientras esperas el dictamen del tribunal médico.